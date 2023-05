Meteo estate 2023, quali sono le previsioni del tempo secondo gli esperti. Quando arriverà il caldo e come sarà il meteo a fine maggio, giugno e luglio.

Le previsioni meteo per l’estate 2023 diventano ogni giorno di più un rebus per gli italiani, visto che ultimamente pioggia e maltempo proseguono in tutta Italia. Così chi si aspettava un mese di maggio caldo, sta rimanendo deluso per ora e si chiede quando arriveranno finalmente caldo e bel tempo, per godersi qualche belle giornata all’aperto, che sia al mare, in montagna o in città.

Cerchiamo allora di capire, in base alle proiezioni meteo degli esperti quando finisce il freddo anomalo e di conseguenza quando arriverà il caldo, partendo dai prossimi giorni fino ad arrivare in piena estate 2023. Ma prima di procedere è doveroso fare una premessa: le tendenze meteo a medio termine non possono essere affidabili come quelle nel breve periodo. In altre parole le previsioni del tempo dei prossimi giorni sono più accurate di quelle che riguardano i mesi futuri, di cui si conoscono solo le tendenze.

Previsioni meteo 2023 quando tornerà il caldo

La prima metà di maggio è stata caratterizzata da forte instabilità, giornate nuvolose e con acquazzoni che hanno colpito tutta Italia da nord e sud. Le temperature registrate sono al di sotto della media del periodo, basti pensare che a maggio 2022 in diverse regioni del nostro paese in molti potevano già andare al mare a fare il bagno. In queste settimane la situazione è completamente diversa e il giubbino è ancora necessario per proteggersi dagli sbalzi climatici. Anzi in alcune regioni come l’Emilia Romagna persiste l’allerta meteo (per forti precipitazioni).

Ma nella seconda metà del mese di maggio 2023 farà ancora freddo? Secondo gli esperti le perturbazioni e l’instabilità proseguiranno ancora. Tuttavia il maltempo non dovrebbe essere permanente. In altre parole ci sarà qualche giornata con schiarite e temperature leggermente più alte.

3B meteo ipotizza che nei prossimi giorni le temperature resteranno comprese fra i 15 e i 22 gradi e le piogge continueranno ad essere sopra la media stagionale nella settimana fra il 15 e il 22 maggio. E neppure in quella fra il 22 e il 29 maggio le cose dovrebbero cambiare, tranne che per una leggera risalita delle temperature. Niente assaggio d’estate quindi da qui a fine maggio, con il caldo che arriverà più avanti. Chi pregustava l’idea di trascorrere un week end al mare, quasi certamente resterà deluso, salvo repentini cambiamenti.

Previsioni meteo giugno 2023

A inizio giugno ci sono più possibilità che arrivi il bel tempo, con meteo e temperature perlomeno più stabili. Le previsioni metereologiche in questo caso parlano di un rafforzamento della fascia anticiclonica sul Mediterraneo, che porterà nella prima settimana del mese maggiore stabilità nella nostra penisola. Di conseguenza sarà più facile avere giornate calde specie nelle regioni che si affacciano sul mare. Ma anche il meteo a Roma o a Milano dovrebbe essere migliore.

Attenzione però perché stando alle previsioni meteo dell’Aeronautica le piogge ci saranno anche a giugno. Prevalentemente però dovrebbero riguardare il nord o centro Italia. Viceversa al sud l’alta pressione dovrebbe farla da padrone, garantendo bel tempo in modo più continuativo. Quindi l’estate a giugno ci sarà, ma alternata ancora al maltempo in alcune zone.

Come sarà il tempo a luglio e agosto 2023

Quindi c’è il rischio che non ci sarà l’estate? No al momento, perché se come abbiamo visto l’instabilità durerà ancora parecchio, il caldo arriverà già da giugno in buona parte dell’Italia. Tuttavia non dovrebbe essere esagerato. Un clima tipicamente estivo, con giornate caldissime e temperature stabilmente sopra i 30 gradi, probabilmente si verificherà a luglio 2023, in base alle tendenze meteo. In questi giorni ci potranno essere anche temperature altissime, fino a 40 gradi, specie al meridione e sulle isole.

E’ giusto però ribadire che si tratta di stime, visto che nel lungo periodo fare previsioni accurate non è possibile. Ma con ogni probabilità a luglio (e si spera anche prima) si potrà andare al mare, a prendere il sole in spiaggia, a fare il bagno oppure a ballare e ascoltare i tormentoni estivi 2023 negli stabilimenti. Ricapitolando, abbiamo visto come sarà l’estate 2023 a livello climatico in Italia. Nella seconda metà di maggio e a giugno l’instabilità proseguirà in tutta Italia. Il bel tempo si vedrà solo a sprazzi, ma a giugno con più continuità, perlomeno al sud. Il caldo estivo invece ci sarà con ogni probabilità a luglio e agosto, almeno secondo le previsioni e le tendenze ipotizzate dagli esperti.