Scioperi voli e trasporti agosto 2023. Quando ci sono i prossimi scioperi aerei, di treni, autobus e Atm. Calendario e orari in Italia e in Europa.

Sciopero aerei, treni e mezzi, anche agosto 2023 sarà un mese caldissimo, non solo per il caldo ma per gli scioperi del traffico aereo e su terra. In altre parole, come già successo nel mese di luglio 2023, sono numerose le proteste dei lavoratori del comparto aereo e dei mezzi.

Di fatto queste proteste rischiano di creare problemi alle vacanze di molti italiani, visto che riguardano non solo il nostro paese, ma anche l’Europa. Ma per capire quali sono i motivi vediamo subito quando ci sono i prossimi scioperi, quanto durano e dove saranno nel mese di agosto e oltre.

Sciopero aerei agosto 2023

Lo sciopero più preoccupate per i voli di agosto, è stato proclamato dai lavoratori di Eurocontrol, ovvero l’organismo incaricato dall’UE di supervisionare il traffico aereo in tutto il territorio comunitario. Al momento le date non sono ancora ufficiali, ma l’agitazione ci sarà, salvo intese con il sindacato Union Syndicale Bruxelles. Questo significa che circa un terzo dei voli in Europa potrebbe subire ritardi o cancellazioni, inclusi quelli da e per il nostro paese.

In Italia invece durante il mese di agosto solitamente non vengono proclamati moltissimi scioperi negli aeroporti. Visto che si tratta del mese dove c’è più traffico e passeggeri in assoluto, essendo quello delle vacanze estive per eccellenza. Quindi almeno per i ora i disagi per i voli interni sono contenuti. In compenso è stato già fissato uno sciopero nazionale per l’8 settembre 2023 da parte del personale soc. Alha presso l’aeroporto di Malpensa.

Al contrario fino ad oggi non ci sono in programma proteste da parte del personale delle compagnie aeree low cost. Di conseguenza al momento nel mese di agosto non sono previsti scioperi Ryanair, Easyjet, WizzAir. Tuttavia nelle prossime settimane potrebbero arrivare, quindi vi consigliamo di tornare spesso su questa pagina per eventuali novità.

Prossimi scioperi treni e mezzi pubblici 2023

Se negli aeroporti il rischio disagi è elevato come abbiamo visto, in questo momento la situazione per i treni e i mezzi è migliore, almeno ad agosto 2023. Infatti, dando un’occhiata al sito ufficiale del Mit oggi, non ci sono scioperi già programmati da Trenitalia, Italo o dalle compagnie delle autolinee locali, vale a dire autobus o metropolitane che operano in città come Milano o Roma.

Tuttavia conosciamo già quando ci saranno i prossimi scioperi di treni e mezzi a livello nazionale e regionale da agosto in poi:

15 settembre, 4 ore di protesta (dalle 8:30 alle 12:30) da parte dei lavoratori della soc.Ataf di Foggia settore Tpl.

4 ore di protesta (dalle 8:30 alle 12:30) da parte dei lavoratori della soc.Ataf di Foggia settore Tpl. 18 settembre, sciopero per 24 ore a livello nazionale da parte del personale addetto al trasporto pubblico. A livello locale invece incrociano le braccia i lavoratori della soc. trasporti di Brescia.

sciopero per 24 ore a livello nazionale da parte del personale addetto al trasporto pubblico. A livello locale invece incrociano le braccia i lavoratori della soc. trasporti di Brescia. 24 settembre, programmato uno sciopero regionale di 23 ore (dalle 3:00 del 24 settembre fino alle ore 2:00 del giorno seguente) da parte del personale della soc. Trenord.

Sciopero aerei e trasporti programmati durante le vacanze

Riassumendo, fino ad oggi gli scioperi di agosto 2023 riguardano principalmente i voli. Viceversa per i treni e il trasporto pubblico i prossimi scioperi dopo luglio sono in programma a settembre. Ma come sempre in questi casi la proclamazione delle agitazioni si arricchisce col trascorrere delle settimane. Quindi se vi pensate di mettervi in viaggio durante il mese di agosto, vi consigliamo di guardare spesso questo elenco aggiornato dagli esperti di donnesulweb.

Intanto però, per tornare alla domanda iniziale, almeno per ora le vacanze degli italiani non sono a rischio nel mese di agosto 2023. Tuttavia lo sciopero aerei annunciato a livello europeo rischia di creare parecchi disagi, soprattutto per chi andrà a godersi le ferie all’estero. Staremo a vedere invece se nelle prossime settimane verranno proclamate ulteriori agitazioni nei comparti aerei, ferroviari o del trasporto pubblico italiano ad agosto.

