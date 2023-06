Sciopero dei mezzi pubblici, aerei e treni. Calendario dei prossimi scioperi di luglio 2023 in Italia. Quando ci saranno, dove e quanto durano.

Sciopero mezzi pubblici, luglio 2023 sarà un mese caldo per le agitazioni dei lavoratori del settore trasporti in Italia. Fra proteste a livello nazionale e locale, saranno interessati voli, autobus e treni, in giornate e orari diversi a seconda dei casi. Quindi nonostante i numerosi scioperi di giugno 2023 niente stop alle manifestazioni a luglio.

Visto che questo mese è importante per gli italiani che si spostano per vacanze o lavoro, ecco il calendario dei prossimi scioperi nei trasporti.

Sciopero aerei luglio 2023 date e orari

Partiamo con i voli, che rappresentano la maggior parte dei possibili disagi causati per gli spostamenti con i mezzi. Questo specialmente a metà del mese quando sono concentrati molte delle manifestazioni in programma, ma ce ne sono anche altre. In particolare ecco date, luoghi e orari dei prossimi scioperi aerei:

15 luglio, stop al lavoro da parte del personale della soc. Enav Apt Napoli per 8 ore , dalle 10:00 fino alle 18:00. Questo sciopero si estende a tutto il personale Enav che opera negli aeroporti italiani, durante la stessa fasci oraria. Dura invece 4 l’astensione al lavoro da parte del personale Enav di Brindisi (dalle ore 13:00 alle 17:00).

sciopera il personale dipendente società di Handling aeroportuale per tutti gli scali in Italia. 22 luglio, 4 ore di astensione dal lavoro del personale aeroportuale soc. Sogaer di Cagliari Elmas, a partire dalle 12:00 e fino alle 16:00.

E per quanto riguarda gli scioperi aerei Ryanair, Easyjet e WizzAir? Al momento non ci sono agitazioni previste dal personale di queste compagnie aeree durante il mese di luglio. Tuttavia come spesso accade in questi casi nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove comunicazioni sugli scioperi indetti dai lavoratori di questo comparto. Di conseguenza vi aggiorneremo su eventuali nuove agitazioni che riguardano queste compagnie aeree low cost, ma anche altre da Volotea a Ita fino a tutti i vettori che volano in Italia, da e verso l’estero.

Sciopero mezzi pubblici, atm e autobus a luglio 2023

Dopo gli spostamenti aerei, veniamo ora a quelli su strada o metropolitana, in altre parole gli scioperi del trasporto pubblico locale e nazionale. Ecco il calendario dello sciopero mezzi pubblici, inclusi pullman, bus e ATM, previsti fino a questo momento:

7 luglio , sciopero a livello nazionale da parte del personale addetto al trasporto pubblico locale dei lavoratori iscritti ai sindacati Faisa-Confail. I lavoratori incrociano le braccia per l’intera giornata in tutte le località dove operano in Italia.

22 luglio, per 4 ore incrociano le braccia il personale soc. Autolinee toscane operanti nelle province di Pisa, Arezzo, Siena e Grosseto, dalle ore 17:30 fino alle 21:30.

Fino ad oggi invece non ci sono scioperi Atm Milano o a Roma. Di conseguenza tram, bus e metro dovrebbero funzionare regolarmente in queste città, anche se nei prossimi giorni quasi certamente avremo nuove date. Quindi anche se ad ora il calendario degli scioperi di luglio 2023 non è ancora pienissimo, quasi certamente lo diventerà man mano che arriveranno i nuovi annunci, come già accaduto l’anno scorso.

Prossimi scioperi programmati dei treni

Un discorso simile vale per lo sciopero dei treni, e in particolare di Trenitalia e Trenord. Al momento infatti ci sono le seguenti date per gli scioperi in calendario:

5 luglio, sciopero regionale del personale della Soc.Rfi area Cage Liguria per una durata di 8 ore, a partire dalle 9:01 e fino alle 17:00.

Le prossime date di luglio varranno annunciate non appenata programmate sul sito internet del Mit e in questa pagina di Donnewsulweb.it. In ogni caso i servizi minimi restano garantiti da Trenitalia anche nelle giornate di astensione dal lavoro. Quindi per i viaggi in treno al momento i disagi sono contenuti.

In sintesi, lo sciopero mezzi pubblici a luglio 2023, per ora riguarda prevalentemente aerei, treni e autobus a livello nazionale, regionale e locale. Tuttavia nei prossimi giorni quasi certamente ci saranno ulteriori date che renderanno caldo il mese di luglio per gli spostamenti. Sperando che anche le previsioni meteo estate 2023 facciano altrettanto o perlomeno è quello che si augurano gli italiani che andranno in vacanza durante questo mese.