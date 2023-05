Sciopero aerei, treni, autobus e trasporto pubblico. Calendario degli scioperi di giugno 2023, quando ci sono, dove sono e a che ora.

Lo sciopero di voli, ferrovie e mezzi pubblici a giugno 2023 potrebbe ancora una volta condizionare gli italiani negli spostamenti. Sono numerose infatti le adesioni del personale delle compagnie aeree o quelle che riguardano treni, autobus e atm locali.

Quindi dopo gli scioperi di maggio 2023 anche il mese che segna l’arrivo dell’estate sarà condizionato dalle agitazione. Di conseguenza se state pianificando le vacanze o di spostarvi per lavoro, vi conviene dare un’occhiata alle date degli scioperi di giugno.

Scioperi aerei date giugno 2023

Chi viaggia negli aeroporti italiani prossimamente potrebbe subire ritardi o in alcuni casi perfino cancellazioni dei voli. Questo a causa dello sciopero del personale proclamato da alcune categorie e in determinati scali. Ecco allora quando ci sono i prossimi scioperi e quanto durano, secondo i dati forniti dal Mit:

4 giugno (per 24 ore) : in questa data è previsto uno sciopero nazionale del settore aereo. Quindi alcune categorie di lavoratori negli aeroporti incrociano le braccia. In particolare per l’intera giornata da parte del Personale navigante della Soc. Vueling, i lavoratori della Soc. Enav, ma anche il personale della Soc. Air Dolomiti .

: in questa data è previsto uno sciopero nazionale del settore aereo. Quindi alcune categorie di lavoratori negli aeroporti incrociano le braccia. In particolare per l’intera giornata da parte del Personale navigante della Soc. i lavoratori della Soc. Enav, ma anche il personale della Soc. . 4 giugno (per 4 ore): aderiscono all’agitazione ma per un intervallo di tempo minore anche il personale della Soc. Enav Acc Milano dalle ore 13:00 alle 17:00 e quello della Soc. Enav Acc Brindisi.

Come visto sono diverse varie le compagnie aeree direttamente interessate dalle manifestazioni di protesta. Tuttavia almeno per ora questa lista non comprende gli scioperi aerei Ryanair, Easyjet, WizzAir e di altre compagnie low cost e non. Ma come ogni mese non si esclude la proclamazione di ulteriori astensioni dal lavoro che potrebbero creare disagi negli aeroporti. Per questo nei prossimi giorni troverete in questa pagina novità sui voli che aderiscono agli scioperi di giugno.

Calendario scioperi dei treni a giugno 2023

Anche per il trasporto ferroviario ci sono alcune date da segnare in agenda per il prossimo mese, visto che sono stati proclamati i seguenti scioperi:

8-9 giugno: della durata di 24 ore spalmato su due giornate da parte del personale di macchina della soc. Mercitalia Rail. Comincia alle ore 21:00 di giovedì 8 giugno e finisce alle 21:00 del giorno seguente.

della durata di 24 ore spalmato su due giornate da parte del personale di macchina della soc. Mercitalia Rail. Comincia alle ore 21:00 di giovedì 8 giugno e finisce alle 21:00 del giorno seguente. 11-12 giugno: incrociano le braccia il personale mobile (vale a dire macchinisti e capitreno) della Soc. Trenitalia della DBR Trentino Alto Adige. La durata dell’agitazione è di 23 ore, inizia alle 2:00 di domenica 11 giugno e termina all’1:00 di lunedì 12 giugno.

Ad oggi invece non si conoscono ancora eventuali scioperi da parte del personale di Trenord nelle regioni dove opera.

Sciopero autobus e trasporto pubblico, giugno

Se gli spostamenti aerei e ferroviari sono in arrivo disagi nel mese di giugno, le cose non vanno meglio per quanto riguarda i mezzi pubblici locali. In altre parole anche autobus, pullman e metropolitane aderiscono agli scioperi in alcune città o regioni italiane. Ecco dove e quando nel dettaglio:

3 giugno: astensione dal lavoro del personale Soc. Tpl linea di Savona per 24 ore.

astensione dal lavoro del personale Soc. Tpl linea di Savona per 24 ore. 7 giugno: sciopero locale e con varie modalità di 4 ore del personale della Soc. Gtt di Torino.

sciopero locale e con varie modalità di 4 ore del personale della Soc. Gtt di Torino. 9 giugno: da parte del personale della Soc. Csc mobilità di Latina per 4 ore, con inizio alle 9:30 e fine alle ore 13:30.

da parte del personale della Soc. Csc mobilità di Latina per 4 ore, con inizio alle 9:30 e fine alle ore 13:30. 16 giugno: due scioperi proclamati in questa data a livello locale. Il primo per l’intera giornata da parte personale Amat di Palermo. Il secondo della durata di 4 ore (dalle 8:30 alle 12:30) previsto dal personale Soc. Stp di Bari.

Elenco scioperi programmati a giugno 2023

Come visto la lista delle agitazioni non è corta e riguarda quasi la totalità dei mezzi pubblici in Italia. In alcuni casi gli scioperi sono proclamati in tutto il paese in altri riguardano solo realtà locali, specie quanto si parla di autobus. Le adesioni poi dipendono dalle sigle sindacali e dalle scelte dei lavoratori.

In ogni caso la durata non supera quasi mai le 24 ore, di conseguenza se pensate di mettervi in viaggio il consiglio è quello di evitare le date che vi abbiamo segnalato. Eventuali variazioni o nuove manifestazioni le trovare qui oppure sul sito ufficiale del Mit non appena saranno decise. Intanto per ora gli scioperi di voli, treni e trasporti a giugno 2023 sono effettivamente quelli presenti in questa lista.

Vedi anche: Bonus trasporti 2023 da quando è valido