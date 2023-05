Bonus vacanze 2023 regione Sicilia. Dove si può usare il voucher See Sicily per soggiornare gratis. Hotel che lo accettano, quando scade e come richiederlo.

Il bonus vacanze in Sicilia è tornato per la gioia di chi sta programmando le ferie estive 2023 al mare e non solo. L’iniziativa approvata dalla regione con delibera n.136 del 23 marzo, si chiama See Sicily e consente di soggiornare gratis e ricevere sconti sui biglietti aerei, prenotando le vacanze sull’isola nelle strutture aderenti.

Ma come si ottiene il bonus vacanza 2023 Sicilia, dove si può usare e quando scade? Ne parliamo in questo articolo.

Bonus vacanza 2023 Sicilia: a chi spetta e come funziona

Il bonus vacanze Sicilia è un voucher per ricevere una notte gratuita per pernottare nelle strutture aderenti, escursioni gratuite e uno sconto del 50% sul prezzo dei biglietti di navi o altri mezzi per raggiungere l’isola. Tuttavia per ricevere questi benefici durante il periodo di vacanze da trascorrere in questa regione, bisogna contattare e prenotare almeno 3 notti in una struttura ricettiva convenzionata in Sicilia.

Effettuando questo tipo di prenotazione si ottiene una notte in regalo, pagandone solo 2. Si possono ricevere un massimo di 2 notti gratuite (prenotandone 6). In aggiunta questo bonus 2023 regionale consente di fare un’escursione, un tour oppure un’immersione nel mare della Sicilia gratuitamente. E non finisce qui, perché a tutto questo si aggiunge una riduzione pari alla metà del costo dei voli nazionali e internazionali, ma anche navi o traghetti. In questo caso l’importo massimo scontabile è di 100 euro (200 € per i voli internazionali), ma non si applica nei mesi di luglio e agosto.

Strutture che accettano il bonus vacanze Sicilia 2023

Quindi il buono per le vacanze estive 2023 in Sicilia si ottiene prenotando hotel o strutture aderenti al progetto See Sicily. Trovate l’elenco delle strutture dove si può usare il voucher sul sito ufficiale di Visitsicily suddiviso per provincia.

Una volta arrivati in questa sezione, vi basterà scegliere la località che volete visitare e il pacchetto con o senza volo o nave. Accedendo a una città trovate tutte le strutture ricettive dove si può utilizzare il voucher e ottenere notti di soggiorno gratuite. Quindi ad esempio se volete visitare Trapani e il suo mare, vi basterà selezionare la voce Trapani e poi verificare gli hotel disponibili. Oppure se volete andare alla Scala dei Turchi vi basterà selezionare Agrigento. Stessa cosa per città come Palermo, Catania, Messina e via dicendo.

Quando si può richiedere il bonus vacanze 2023 Sicilia

L’incentivo per le vacanze in Sicilia si può ottenere per tutto l’anno, ma solo prenotando le vacanze entro il 30 settembre 2023, come previsto dal bando regionale. L’incentivo arriva sotto forma di buoni (quindi non si ricevono soldi) erogati fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dalla giunta regionale, pari a 79 milioni di euro.

Una volta assegnati non sono rimborsabili. Di conseguenza il consiglio è di prenotare il prima possibile per sfruttare al meglio il voucher vacanza See Sicily. Attenzione però perché se state pensando di andare in Sicilia nelle prossime settimane, vi conviene dare un’occhiata agli scioperi aerei e mezzi di giugno per evitare eventuali disagi.

In sintesi, il bonus vacanze 2023 Sicilia consiste in buono assegnato ai turisti che prenotato almeno 3 notti in strutture alberghiere aderenti sull’isola. Prevede soggiorni gratuiti fino a 2 notti totali, escursioni omaggio e sconti sul costo dei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la destinazione e godersi le meritate ferie.

