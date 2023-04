Fine scuola regione Sicilia. Quando finirà l’anno scolastico 2022-2023 a Palermo? Data ultimo giorno scuole elementari, medie, superiori e materne.

La fine della scuola 2023 in Sicilia è prevista dal calendario regionale alla fine della prima decade di giugno. Ma attenzione perché non tutte le scuole terminano le lezioni durante lo stesso giorno. Sono infatti previste differenze fra primarie, secondarie e d’infanzia.

Ecco allora quanti giorni mancano alla fine della scuola in Sicilia, in base all’istituto frequentato e quando iniziano le vacanze estive 2023 per gli studenti.

Quando si chiude l’anno scolastico 2023 in Sicilia

L’ultimo giorno di scuola per gli alunni di licei, elementari e medie sarà il 10 giugno 2023 a Palermo, Catania, Trapani. Messina e tutte le altre località della regione. Si tratta di un sabato che completa la seconda settimana di giugno. Di conseguenza le vacanze estive per questi studenti iniziano da domenica 11 giugno 2023 in poi.

Questa data va cerchiata in rosso visto che sono molti gli alunni che non vedono l’ora di godersi un po’ di svago. Attenzione però perché chi deve sostenere gli esami dovrà attendere di più. Infatti, per loro le vacanze iniziano al termine delle prove da superare, quindi presumibilmente tra fine giugno e inizio luglio 2023. Tenendo a mente queste scadenze potete calcolare quanto manca alla fine delle lezioni, tramite un semplice countdown.

Quando finisce la scuola materna in Sicilia

A differenze di quelle già citate le scuole d’infanzia in Sicilia chiudono il 30 giugno 2023. In questo caso quindi il conto alla rovescia verso l’inizio delle vacanze d’estate è più lungo e prevede l’aggiunta di ulteriori 20 giorni rispetto alle scuole di altro ordine e grado.

La sostanza però è che i bambini che frequentano le materne saranno liberi di godersi l’estate a partire dal 1° luglio 2023. O magari potranno frequentare i centri estivi, in base all’organizzazione della vita familiare decisa dai genitori. L’anno scolastico 2023/2024 in Sicilia riprenderà poi a settembre, probabilmente dopo la metà del mese, con la data che dovrebbe essere la stessa per ogni ordine e grado in questo caso. Ma per conoscere quale sarà bisogna aspettare le comunicazioni ufficiali della regione.

Calendario scolastico regione Sicilia 2023: date e vacanze

Attenzione però perché da qui all’ultima campanella dell’anno ci sono ancora delle festività da segnare in calendario. Si tratta di giorni di vacanze o di ponti in cui non si terranno le lezioni nelle aule, di conseguenza gli studenti potranno restare a casa. Ecco l’elenco delle prossime feste in arrivo:

dal 6 all’11 aprile 2023: vacanze di Pasqua

24-25 aprile: Ponte e festa della liberazione

1 maggio: Festa del lavoro

2 giugno: Festa della Repubblica.

In breve, l’anno scolastico in Sicilia finisce sabato 10 giugno 2023, tranne che per le scuole materne dove l’ultimo giorno arriva il 30 giugno. Di conseguenza le vacanze estive per i ragazzi che vivono in Sicilia cominciano rispettivamente da domenica 11 giugno o dal primo luglio. Intanto però come visto da qui all’ultimo giorno di lezione ci sono ancora alcuni giorni in cui le scuole resteranno chiuse.

