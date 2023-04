Che giorno finisce la scuola 2023 in Calabria? Data chiusura delle scuole elementari, medie, superiori e materne. Quanto manca alle vacanze estive.

La fine della scuola in Calabria arriva al termine della prima decade di giugno 2023. Quindi per gli studenti che frequentano scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, è scattato il countdown verso le prossime vacanze estive. Tuttavia il calendario regionale prevede due date diverse per la fine dell’anno scolastico, una per le istituzioni scolastiche dalle elementari in poi e una per le materne.

Ecco allora quando terminano le lezioni in Calabria nel 2023 e quanti giorni mancano alla fine della scuola a seconda dei casi.

Quando si chiudono le scuole in Calabria nel 2023?

Come stabilito dalla regione Calabria l’ultimo giorno di scuola è in calendario sabato 10 giugno 2023. Per questo gli alunni che frequentano i licei, le medie oppure le elementari possono fin da ora calcolare quanto tempo manca alla fine delle lezioni. Come? Semplicemente sottraendo con un conto alla rovescia i giorni rimasti dal 10 giugno a oggi.

Per esempio dal 10 maggio mancano 31 giorni al termine delle lezioni (10 di giugno, più i 21 di maggio). Ma in base alla data in cui ci si trova potete trovare il risultato, semplicemente sostituendo i numeri e rifacendo il calcolo.

Il giorno di fine anno è lo stesso previsto anche in altre regioni limitrofe, infatti la fine della scuola in Sicilia arriva il 10 giugno. Attenzione però perché nelle materne l’attività didattica termina più tardi.

Quando finiscono le scuole d’infanzia 2023 della Calabria?

Le materne finiscono 20 giorni dopo le altre istituzioni scolastiche in Calabria, vale a dire il 30 giugno 2023. Insomma le vacanze per i più piccoli iniziano dal primo luglio e mancano più giorni alla fine delle scuole. Per fare il conteggio in questo caso potete utilizzare la formula prima citata, ma a giugno bisogna contare 30 giorni e non più 10. Quindi molto semplicemente dal 10 maggio mancano 51 giorni (30+21) e così via.

La fine delle scuole d’infanzia segnerà poi l’inizio di un periodo di riposo per i bambini, che tuttavia in alcuni casi potranno frequentare i centri estivi se i genitori vorranno organizzare la propria vita familiare in questo modo.

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola, date

Abbiamo visto quando finiscono le lezioni in Calabria quest’anno, in attesa di conoscere la data di inizio scuola 2023/24. La comunicazione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane direttamente sul sito ufficiale della regione Calabria con l’indicazione del nuovo calendario scolastico. Presumibilmente l’anno scolastico comincerà entro la metà di settembre, come già accaduto per quello ancora in corso.

Ma al netto di questo prima delle vacanze estive e del nuovo anno, ci sono ancora ponti e festività da segnare in calendario, visto che la scuola resta chiusa il:

1° maggio, per la festa dei lavoratori

2-3 giugno, per la festa della Repubblica e il ponte del giorno seguente.

In breve, la scuola 2023 in Calabria finisce il 10 giugno, eccezion fatta per le materne che chiudono il 30 giugno. Quindi è già possibile contare quante settimane o quanti lunedì mancano alla fine delle scuole, utilizzando il conteggio che vi abbiamo proposto in questo articolo, a seconda della scuola frequentata dallo studente.

