Fine scuola 2023 in Campania. Quando finisce l’anno scolastico a Napoli e quante settimane mancano al termine delle lezioni. Data ultimo giorno scuole primarie e secondarie.

Fine scuola Campania e Napoli 2023. Come ogni anno arrivati in questo periodo gli studenti si chiedono quanto manca alla fine delle lezioni. Le attività didattiche terminano sempre nel mese di giugno, tuttavia la data non è la stessa in tutta Italia, ma cambia in base a quanto stabilito dal calendario scolastico regionale.

Ecco quindi qual è l’ultimo giorno di scuola nel 2023 a Napoli e in tutte le altre istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio campano.

Quando si chiude l’anno scolastico in Campania

La fine delle lezioni nelle scuole elementari, medie e superiori (licei e istituti tecnici) è previsto il 10 giugno 2023. E’ quanto stabilito dalla giunta regionale del presidente Vincenzo De Luca con delibera n. 267. Per gli alunni quindi le vacanze estive arriveranno solo da domenica 11 giugno, con un posticipo di qualche giorno rispetto ad altre regioni italiane, per esempio l’Emilia Romagna, dove si finisce prima.

In ogni caso il conto alla rovescia per sapere quanto manca alla fine dell’anno scolastico è già iniziato. Quindi visto che l’ultimo giorno arriva di sabato, si può già calcolare quante settimane mancano alla chiusura delle scuole in Campania. Per farlo basterà togliere 7 giorni (una settimana) alla volta partendo proprio dal 10 giugno fino ad arriva alla data di oggi.

Quando finisce la scuola materna 2023 in Campania

A differenza delle altre scuole, le attività didattiche nelle scuole d’infanzia finiscono in data posticipata. In particolare il 30 giugno 2023, quando anche per i più piccoli arriverà il momento di restare a casa per dedicarsi alle vacanze o perché no ai centri estivi, a seconda delle esigenze delle famiglie.

Abbiamo visto quando ci sarà la fine delle lezioni, ma dopo le vacanze estive come al solito la scuola riprende. E quando inizia l’anno scolastico 2023-24 in Campania? Al momento non c’è ancora una data, quindi bisogna attendere le comunicazioni della giunta nei prossimi mesi. Tuttavia come già successo in passato, le lezioni dovrebbero riprendere prima della metà di settembre 2023.

Calendario scolastico Campania e Napoli 2023

In attesa della conclusione delle attività didattiche, studenti e genitori possono segnare in calendario altre date in cui le scuole restano chiuse. Si tratta dei giorni di vacanze o i ponti ancora in calendario da qui a fine anno scolastico. Di seguito l’elenco delle festività in programma, per sapere quando iniziano le vacanze di Pasqua e non solo:

dal 6 all’11 aprile compresi, niente lezioni per le festività pasquali

24-25 aprile, ponte e festa della liberazione

1 maggio, festa del lavoro

2-3 giugno festa della Repubblica e ponte il giorno seguente.

Riassumendo, la fine dell’anno scolastico 2022-23 in Campania è previsto per sabato 10 giugno. In tutte le scuole eccezion fatta per le materne dove l’ultima campanella suonerà il 30 giungo. Di lì in poi tutti gli alunni si potranno dedicare alle vacanze, in attesa della ripresa delle lezioni a settembre.

