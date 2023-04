Fine scuola 2023 Lazio e Roma. Quando finisce l’anno scolastico in tutta la regione e quanti giorni mancano. Calendario festività e vacanze estive.

La fine della scuola 2023 nel Lazio si avvicina rapidamente, per la gioia degli studenti che potranno godersi le vacanze estive. Ci sono però ancora diverse settimane a separare gli alunni dall’ultimo giorno di lezione negli istituti scolastici a Roma e nelle altre città della regione.

Ecco allora nel dettaglio quando chiudono le scuole superiori, medie, elementari e materne nel 2023, secondo il calendario regionale.

Vedi anche: Fine scuola 2023 Campania e Napoli

Quanto manca alla fine della scuola 2023 Lazio

L’ultimo giorno dell’anno scolastico 2023 è previsto giovedì 8 giugno nel Lazio, per quanto riguarda licei, medie ed elementari. Di conseguenza gli alunni delle scuole primarie e secondarie possono già segnare in agenda questa giornata, che indica per loro l’inizio delle vacanze in estate. Eccezion fatta per chi deve sostenere gli esami.

Inoltre, ragazzi e genitori possono già calcolare quanti giorni mancano alla chiusura delle scuole. Per farlo basta fare un conto alla rovescia partendo dagli 8 giorni di giugno e sommando tutti quelli di maggio ed eventualmente di aprile ancora rimasti. Per esempio al 30 aprile, mancheranno 39 giorni alla fine della scuola (31+8) e così via.

Quando chiudono le scuole materne a Roma

A differenza delle altre istituzioni scolastiche, l’attività didattica nelle scuole d’infanzia termina il 30 giugno 2023. In questo caso quindi al countdown per il calcolo di quanti giorni restano alla chiusura bisogna aggiungere altri 22 giorni rispetto alle scuole di ordine e grado superiore.

Per i più piccoli quindi le vacanze estive 2023 iniziano dal 1° luglio 2023 e durante questi mesi che li separano dalla data di inizio scuola 2023/24 i genitori potranno iscriversi ai centri estivi oppure lasciarli liberi, anche a seconda delle esigenze familiari. Ricordiamo che il nuovo calendario scolastico per l’anno seguente verrà comunicato solo nei prossimi mesi, quindi ad oggi non si conosce quando inizieranno le lezioni. Tuttavia in base a quanto successo lo scorso anno probabilmente il primo giorno di scuola dovrebbe essere intorno a metà settembre 2023.

Vedi anche: Bonus nido 2023 Lazio Isee domanda

Calendario scolastico Lazio 2023 ponti e vacanze

Anche se mancano sempre meno giorni alla fine dell’anno scolastico 2022/23, da qui all’8 giugno (30 per le materne) ci sono ancora alcune giorni di vacanza. Vale a dire date in cui le scuole restano chiuse e gli studenti possono restare a casa. Ecco allora il calendario aggiornato delle festività restanti da qui al termine delle lezioni:

25 aprile festa della liberazione

1 maggio, festività del lavoro

2 giugno, festa della Repubblica.

A queste date possono aggiungersi eventuali ponti decise dalle singole istituzioni locali e feste del patrono nelle località in cui si tiene durante un giorno non festivo.

In breve, la fine della scuola 2023 a Rome e nel Lazio, arriva l’8 giugno 2023 per elementari, medie e superiori. Fanno eccezione le scuole d’infanzia che finiscono il 30 giugno. Quindi mancano ancora alcune settimane alla fine dell’anno scolastico, ma nel frattempo il calendario prevede alcuni giorni di festività.

Vedi anche: