Bonus libri 2023/2024 regione Campania. Come ottenere i buoni libro per studenti di scuole medie e superiori. Requisiti, Isee, domanda e pagamenti.

I bonus libri Campania 2023-24 spettano agli alunni che frequentano scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ma solo in presenza di determinati requisiti Isee. E’ quanto stabilito dalla deliberazione di giunta regionale n.250 che ha fissato i criteri e le modalità di accesso per i contributi all’acquisto dei libri di testo.

Entriamo allora nel dettaglio: ecco a chi spetta e come fare domanda per ricevere il voucher per acquistare materiale didattico nell’a.s. 2023/2024.

Bonus libri Campania 2023-24, quanto deve essere l’Isee

Il contributo regionale per comprare i libri di testo, secondo quanto previsto dal bando spetta alle famiglie:

con figli che frequentano scuole medie o superiori nell’anno scolastico 2023-24

residenti in uno dei comuni della regione o frequentanti una scuola nel territorio campano (se non residenti)

con un Isee annuale fino a un massimo di 13.300 euro.

In riferimento alle soglie reddituali, bisogna specificare che sono 2 le fasce Isee ammesse a richiedere il voucher libri. La prima, ovvero quella che ha maggiore priorità nell’assegnazione del beneficio, è compresa fra 0 e 10.633 euro, mentre la seconda va da 10.633,01 a 13.300 euro.

Buoni libro 2023-24 Campania come richiederli ai comuni

I genitori di studenti in possesso dei requisiti appena citati (oppure gli stessi alunni se maggiorenni) possono fare domanda per i buoni libro. L’istanza si presenta al comune, visto che la regione ha ripartito le risorse alle amministrazioni locali, come spiega il sito ufficiale della Campania. Quindi ad esempio se lo studente frequenta la scuola a Napoli, sarà in questo municipio che si deve presentare istanza, secondo le modalità stabilite nell’avviso locale. Stesso discorso per Avellino, Salerno, Benevento e via dicendo.

Di conseguenza date e modalità di invio richiesta cambiano a seconda del comune di riferimento. Il consiglio quindi è quello di verificare se la procedura è già attiva nella località che vi interessa, sul suo sito internet o presso gli uffici comunali. L’importo del bonus libri Campania 2023-24 non può superare la somma spesa da ciascun beneficiario per comprare il materiale didattico.

Bonus libri Campania 2023-24 quando arriva

L’assegnazione dei buoni avviene tramite graduatoria, vale a dire una lista di nomi di beneficiari individuata da ciascun comune. Quindi per sapere se vi spetta il bonus libri Campania 2023-24 potete verificare se siete inseriti nella graduatoria comunale. Ogni municipio la pubblica una volta scaduti i termini per la presentazione delle istanze. Gli interessati riceveranno comunque una comunicazione tramite l’indirizzo segnalato durante la presentazione della domanda.

Una volta presentate l’elenco dei destinatari avverranno anche i pagamenti, che a seconda delle modalità scelte dal comune consistono i buoni virtuali per comprare i libri o eventualmente in rimborsi sulle spese già sostenute. Al momento il Burc Campania non ha ancora indicato una data entro cui arrivano i pagamenti, ma l’anno scorso è stata il 15 ottobre. Di conseguenza entro questa scadenza le procedure di erogazione dovrebbero terminare. Ma ovviamente vi aggiorneremo non appena ci sarà la comunicazione ufficiale.

Riassumendo, il bonus libri Campania 2023-24 si richiede al comune se si possiedono i requisiti previsti dal bando regionale. L’assegnazione del buono avviene tramite graduatorie, che privilegiano le famiglie con figli studenti di scuole medie o superiori e Isee basso.

