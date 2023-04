Bonus scuola 2023/24 regione Piemonte. Quando arriva il voucher scuola per studenti e come si richiede. Requisiti, Isee e domanda.

Il bonus scuola Piemonte consiste in una somma di denaro erogato sotto forma di buono virtuale e serve per pagare la retta di iscrizione e frequenza oppure acquistare libri di testo. La regione ha stabilito a chi spetta per l’anno scolastico 2023-2024, ma anche importi e modalità di richiesta.

Vediamo allora come fare domanda per il voucher scuola Piemonte 2023-2024 e quando arrivano i pagamenti.

Chi ha diritto al voucher scuola 2023-24 Piemonte?

Come si legge sul portale online della regione, il bonus scuola spetta agli studenti:

residenti in Piemonte alla data della pubblicazione del bando

alla data della pubblicazione del bando iscritti all’anno scolastico 2023-24 in scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado. Ovvero elementari, medie o superiori

che non hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e non hanno ancora compiuto 21 anni di età

che fanno parte di un nucleo familiare con un Isee valido fino a 26.000 euro.

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, si specifica che il richiedente non dovrà indicare l’ammontare del proprio Isee 2023 nella domanda, ma sarà la regione ad acquisire l’attestazione dalla banca dati Inps.

Bonus scuola 2023-24 Piemonte domanda

I genitori degli studenti con queste caratteristiche oppure gli stessi alunni se maggiorenni, possono richiedere due tipologie di buono previsti dalla regione. In particolare il voucher iscrizione oppure il voucher libri di testo. Il contributo si può richiedere dal mese di maggio 2023, anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale. Per conoscere questa informazione bisogna attendere la pubblicazione del bando che avverrà nei prossimi giorni e che definirà scadenze e modalità di richiesta del contributo.

Tuttavia sulla base di quanto già avvenuto per il voucher scuola 2022-23 dovrebbe essere possibile fare richieste da metà maggio fino a metà giugno, presumibilmente. Il tutto sulla piattaforma online Piemontetu, dove per accedere servirà avere le credenziali Spid, Cie o Cns. Per questo se non le avete vi consigliamo di procurarvele al più presto, così da essere pronti non appena si apriranno i termini per l’invio delle istanze.

Importi e cosa comprare con il voucher scuola Piemonte

Il buono virtuale previsto da questa misura ha importi diversi a seconda se si considera l’iscrizione oppure l’acquisto di libri. Nel primo caso in base alla classe frequentata e all’ammontare dell’Isee familiare, può variare da 950 a 2150 euro annui e serve per coprire i costi di frequenza.

Nel secondo caso invece varia da 75 a 500 euro, sempre in base al grado della scuola e al reddito del richiedente. Potete approfondire sul sito ufficiale della regione Piemonte cifre e destinatari di questo incentivo caso per caso.

Intanto però ecco cosa si può acquistare con il buono scuola:

Libri, penne, matite, quaderni

servizi di trasporto per raggiungere le scuole

PC, computer o tablet se funzionali all’istruzione.

Quando arriva il bonus scuola Piemonte 2023-24

Al momento non ci sono ancora certezze sulle date di pagamento di questo voucher. Sicuramente verranno assegnati ai beneficiari a seguito della formazione delle graduatorie, che a sua volta arriverà dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Quindi probabilmente ci sarà da aspettare qualche mese prima dell’accredito del voucher.

In breve, il bonus scuola della regione Piemonte spetta agli studenti iscritti all’anno scolastico 2023-24 in possesso di determinati requisiti reddituali e di residenza. Una volta richiesto e ottenuto può essere utilizzato per pagare le rette di iscrizione e frequenza o acquistare libri e altro materiale didattico. La domanda si invia online, mentre l’assegnazione avviene tramite graduatorie.

