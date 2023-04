Bonus scuola Veneto, come richiedere il contributo regionale per le spese di iscrizione e frequenza studenti nel 2023. Requisiti, domanda e quando lo pagano.

Bonus scuola 2023, la regione Veneto ha approvato il bando per la concessione di contributi per studenti che hanno frequentato l’a.s. 2022-23. Si tratta di una somma di denaro che copre le spese sostenute dalle famiglie per iscrivere i figli a scuola o quelle necessarie per la frequenza.

Approfondiamo quindi quello che c’è da sapere per ottenere il buono scuola in Veneto: che Isee bisogna avere, quando e come fare domanda. Per poi passare ai pagamenti.

Chi ha diritto al buono scuola regione Veneto 2023?

Come si legge nel bando regionale, possono accedere al contributo gli studenti con i seguenti requisiti:

residenti nella regione e frequentanti nell’a.s. 2022-23 una delle seguenti scuole: primarie o secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie o non paritarie, ma incluse nell’albo regionale. In altre parole elementari, medie e superiori.

Con famiglie che hanno speso almeno 200 euro per tasse, contributi o rette scolastiche.

Facenti parte di nuclei familiari con Isee 2023 non superiore a 40.000 euro per gli studenti normodotati, mentre per gli alunni disabili il limite sale a 60.000 euro.

Con riferimento al tetto Isee, l’avviso pubblico chiarisce che sono previste 3 diverse fasce (con priorità data ai redditi inferiori per l’assegnazione del contributo):

compresa fra 0 e 15.000 euro fra 15.000 e 30.000 € fra 30.000 e 40.000 euro.

Bonus scuola regione Veneto 2023 domanda online

Le famigli con i requisiti necessari possono presentare richiesta esclusivamente via web, sul sito internet della regione Veneto, nella sezione istruzione – buonoscuolaweb. L’istanza può essere inviata a partire dal 10 maggio e fino alla scadenza fissata per le ore 12:00 del 12 giugno 2023. In allegato al modulo di richiesta disponibile online, si devono inserire tutti i dati e i documenti richiesti dalla procedura.

Per completare questa operazione bisogna accedere al portale utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie O Cns. Di conseguenza il genitore dello studente (o lo stesso se maggiorenne) che intende fare domanda deve munirsi di una di queste modalità di accesso per inoltrare la richiesta.

Buono scuola Veneto importi e pagamenti

Per i beneficiari a cui vengono approvate le domande, spettano somme diverse in base alla fascia Isee di appartenenza e alla scuola frequentata dal figlio. Gli importi per coprire le spese relative a tasse, rette e frequenza possono arrivare fino a determinate soglie riportate nella seguente tabella tratta dal bando ufficiale della regione Veneto.

I buoni vengono erogati ai destinatari comunicati nella stessa pagina web in cui si invia la domanda. I pagamenti arrivano fino ad esaurimento delle risorse disponibili (3 milioni di euro) dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze e a seguito dell’approvazione delle richieste valide. Al momento non si conoscono quindi le date esatte dei pagamenti, previsti comunque dopo la scadenza per le istanze di giugno 2023.

In breve, il bonus scuola 2023 Veneto spetta agli studenti con isee e requisiti previsti dal bando. La domanda per ricevere il buono si presenta online e gli importi coprono i costi sostenuti per rette, tasse o frequenza. Si tratta di un altro contributo della regione cumulabile con iniziative come il bonus libri Veneto già assegnato in precedenza ai beneficiari. Un modo per abbassare o azzerare le spese per le famiglie con figli studenti.

