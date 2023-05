Saldi estate 2023 regione Veneto. Quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi nei negozi e nei centri commerciali.

I saldi estivi 2023 in Veneto cominciano dopo il primo fine settimana di luglio, quindi in data leggermente posticipata rispetto al solito, ma durano fino al mese di agosto. Così ha deciso la giunta regionale del governatore Zaia, fissando non solo il calendario dei saldi estivi 2023, ma anche le regole da rispettare per i commercianti.

Vediamo nel dettaglio quando ci sono i saldi estivi in Veneto, quanto durano e in quali negozi si trovano le promozioni.

Inizio saldi estivi 2023 Veneto posticipato

Gli sconti estivi nei negozi del Veneto iniziano il 6 luglio 2023 come previsto dalla delibera di giunta n.384 del 2023. A differenza dello scorso anno il primo giorno degli sconti di fine stagione in questa regione è un giovedì, mentre nel 2022 è stato un sabato. Il motivo di questa scelta si lega al calendario, visto che quest’anno il primo sabato del mese cade il 1° luglio, data considerata troppo anticipata per dare il via ai ribassi.

Di conseguenza si è scelto il giorno antecedente l’inizio del secondo fine settimana del mese, per far partire ufficialmente gli sconti nei negozi sparsi sul territorio. In pratica nelle vetrine degli esercizi commerciali in città come Verona, Venezia, Treviso o Padova troverete ribassi fino al 50% e oltre a partire dal 6 luglio e per l’intera durata del periodo promozionale.

Fine saldi estivi 2023 Veneto e durata

I saldi in Veneto quest’estate finiscono il 31 agosto 2023, per una durata complessiva pari a 56 giorni. Questo significa che i residenti della regione e i turisti che la visiteranno durante i mesi di luglio e agosto possono approfittare delle offerte per un periodo di 8 settimane.

Per quanto riguarda il periodo che precede l’inizio dei saldi estivi, la legge regionale stabilisce il divieto di vendite promozionali in tutto il territorio nei 30 giorni antecedenti. Questo significa che dal 5 giugno in poi non si troveranno più ribassi speciali nei centri commerciali o nei singoli punti vendita. Ad esempio come accade nel mese di maggio con le offerte di primavera oppure gli sconti della mid-season adottati per invogliare i clienti agli acquisti.

Elenco negozi shopping Veneto durante i saldi 2023

Se siete in attesa della partenza dei saldi per rinnovare il vostro guardaroba, ecco un breve elenco di centri commerciali, outlet o negozi in Veneto dove fare acquisti a prezzi scontati:

Centro commerciale I giardini del sole (a Castelfranco Veneto, Treviso)

Centro commerciale Porte di Mestre (Venezia)

Noventa di Piave Designer Outlet (Venezia)

Vetto Factory & Outlet (Venezia)

Porto di mare outlet (Verona)

Centro acquisiti le Piramidi (Vicenza)

Centro Commerciale La fattoria (Rovigo)

Abbiamo visto data inizio e fine dei saldi nei negozi fisici in Veneto, diverso invece è il discorso per quelli online. In questo caso infatti le promozioni potrebbero iniziare anche prima. In particolare i marchi di abbigliamento sono soliti cominciare con qualche giorno di anticipo, è il caso di Zara oppure di Carpisa e via dicendo.

Insomma, il saldi estate 2023 in Veneto iniziano il 6 luglio e durano 8 settimane, fino alle fine di agosto. Vietate invece le offerte promozionali nei negozi dal 5 giugno in poi. Online invece sarà possibile trovare qualche sconto prima della partenza ufficiale delle vendite di fine stagione.

