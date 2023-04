Saldi 2023 in Toscana. Quando iniziano i saldi estivi a Firenze e quanto durano. Data fine e calendario regionale degli sconti estate 2023.

Saldi estivi Toscana 2023. L’inizio degli sconti di luglio a Firenze è posticipato di qualche giorno rispetto alle indicazioni della conferenza delle regioni e province autonome. L’organismo ha indicato il primo sabato del mese (che coincide con il 1° luglio 2023) come giorno per il via ufficiale ai saldi stagionali, tuttavia la regione ha preferito scegliere una data successiva.

Ecco allora quando quando ci sono gli sconti estivi 2023 in Toscana e quanto durano in base alla delibera regionale.

Inizio saldi estate 2023 Toscana e Firenze

Le vendite di fine stagione quest’estate cominciano giovedì 6 luglio 2023 a Firenze, Livorno, Pisa, Siena e tutte le altre località della regione. Ha stabilito questa data il consiglio regionale, approvando una delibera dell’assessore all’economia Marras.

Quindi a differenza dei saldi estivi 2022 quest’anno gli sconti non iniziano il primo sabato di luglio, ma qualche giorno dopo. Il motivo? Perché il primo sabato corrisponde all’1 luglio 2023, data ritenuta troppo anticipata dalle associazioni di categoria. Per questo l’assemblea del governatore Giani ha deciso di derogare e far partire i saldi il 6 luglio. Di fatto quindi gli sconti estate 2023 in Toscana non partono il primo week end di luglio, ma alla vigilia del secondo.

Quando finiscono i saldi estivi 2023 in Toscana

La durata dei saldi estivi è pari a 60 giorni, vale a dire 2 mesi, tempo in cui la merce nei negozi verrà venduta a prezzi ribassati. Di conseguenza la fine saldi estate 2023 a Firenze è prevista per il 5 settembre, come comunicato sul sito ufficiale della regione Toscana online.

Quindi il commercio in questa regione, nei mesi luglio, agosto e inizio settembre 2023, permetterà di fare acquisti a prezzi scontati. I risparmi inizialmente dovrebbero prevedere percentuali introno al 20-30% per poi salire col trascorrere delle settimane, fino al 50% e oltre. Quindi, per esempio, se desiderate fare acquisti di abbigliamento e accessori risparmiando, potete attendere questo periodo per approfittare dei saldi Zara Firenze oppure nei tanti altri negozi o centri commerciali sparsi sul territorio regionale.

Saldi estivi 2023 nei negozi e online: regole e calendario

Come visto dopo i saldi primavera 2023, che attualmente consistono nelle classiche vendite promozionali, ovvero degli sconti ad hoc applicati solo su alcuni prodotti scelti dai venditori, arriveranno gli attesi saldi estivi. Ma attenzione perché secondo le leggi regionali sul commercio in Toscana le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi. Di conseguenze troverete alcuni sconti nei negozi fino al 6 giugno 2023. Nel mese successivo e fino al 6 luglio non verranno applicati ribassi nelle vetrine degli esercizi commerciali.

Ma l’attesa sarà ripagata visto che quando inizieranno le vendite di fine stagione le offerte su capi di abbigliamento, scarpe e non solo si moltiplicheranno. Diverso invece è il discorso per i saldi estivi online, in questo caso non ci sono particolari divieti. Quindi molti dei marchi di moda potrebbero iniziare con qualche giorno di anticipo rispetto al calendario previsto dalle regioni per gli esercenti.

Ricapitolando, i saldi estivi in Toscana iniziano il 6 luglio 2023, in data posticipata rispetto allo scorso anno. La durata degli sconti è di 60 giorni, per questo la fine dei saldi arriva il 5 settembre. Vietate invece le vendite promozionali nel mese che precede l’avvio del periodo dei ribassi.

