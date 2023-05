Saldi estate 2023 Lombardia, quando iniziano. Calendario dei saldi estivi a Milano e in Lombardia. Date, durata, regole, obblighi e negozi aderenti.

I saldi estivi 2023 in Lombardia iniziano in data posticipata rispetto ai saldi 2022, come stabilito dalla delibera n.230 del 3 maggio della giunta regionale. Questo significa che gli sconti di fine stagione non partono il primo sabato del mese di luglio, ma qualche giorno dopo e ciò comporta anche lo slittamento della fine.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quando iniziano e terminano i saldi estate 2023 a Milano e in tutta la regione.

Inizio saldi estivi 2023 Milano e Lombardia, data

I prossimi saldi in Lombardia cominciano eccezionalmente giovedì 6 luglio 2023. Lo ha stabilito la regione scegliendo di posticipare di 5 giorni rispetto al primo sabato del mese (in calendario il 1° luglio) solitamente previsto dalla disciplina regionale per l’inizio degli sconti estivi. Non solo in Lombardia ma anche in altre regioni come ad esempio la vicina Toscana la partenza dei saldi estate 2023 è stata leggermente posticipata.

Questo significa che nelle vetrine dei negozi delle vie dello shopping in centro città a Milano, Bergamo, Brescia, Cremona e nelle altre località presenti in Lombardia, fra poche settimane arriveranno gli sconti. I ribassi ci saranno anche negli outlet e nei centri commerciali. Di conseguenza, se volete comprare un capo d’abbigliamento a prezzo scontato vi consigliamo di pazientare. Ma ovviamente nulla vi vieta di acquistarlo fin da ora a prezzo pieno.

Quando finiscono i saldi estivi 2023 a Milano?

Quest’estate i saldi terminano domenica 3 settembre 2023 in Lombardia e di conseguenza anche nel capoluogo di regione. La data non è causale, ma si ottiene considerando la durata massima per gli sconti estivi pari a 60 giorni come previsto dalla legge.

Abbiamo visto quando ci saranno i prossimi saldi 2023 in Lombardia, ma cosa prevedono le regole sulle vendite promozionali? Come stabilisce l’articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010 sono vietate nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi. Di conseguenza visto che partono il 6 luglio, non sarà più possibile applicare sconti ad hoc nei negozi della Lombardia a partire da martedì 6 giugno 2023. Questo significa che fino a 5 giugno gli esercenti potranno comunque applicare offerte primaverili, di mid-season o nelle altre modalità che riterranno più opportune.

Saldi 2023 Milano e Lombardia nei negozi e online

Lo stop alle vendite promozionali nel periodo pre-saldi non si applica ai negozi online. In questo caso infatti potrete trovare sconti già a partire dai giorni che precedono l’avvio ufficiale degli sconti estivi. Per esempio Zara mette i ribassi sui vestiti nello store online già qualche giorni prima dell’inizio dei saldi nei negozi Zara Milano e nel resto d’Italia. Ma questo vale anche per altri marchi.

Tornando ai negozi fisici ecco un breve elenco di centri commerciali, outlet o punti vendita da segnare in agenda, per trovare l’affare giusto a prezzo scontato, durante i saldi in Lombardia:

La Rinascente Milano

City Life shopping District (Piazza Tre Torri, Milano)

Bicocca Village (Milano)

La Rotonda Factory Store (a Saronno, Varese)

Scalo Milano Outlet & More (Milano)

Franciacorta Village (a Rodengo Saiano, Brescia)

Mantova Village (a Bagnolo San Vito, Mantova)

In sintesi, i saldi estivi 2023 a Milano e in Lombardia iniziano il 6 luglio e finiscono il 3 settembre nei negozi. Vietate le vendite promozionali a partire dal 6 giugno, ma online gli sconti di fine stagione potrebbero cominciare prima rispetto alla data decisa dalla regione.

