Bonus libri regione Veneto 2023/24. Come richiedere il voucher libro per studenti fino a 200 euro. Requisiti, domanda online e pagamenti.

Il contributo regionale buono libri Veneto è stato rinnovato per l’anno scolastico 2023 2024. Si tratta di un incentivo regionale, diverso rispetto al bonus scuola Veneto già adottato dalla giunta regionale negli ultimi mesi. In questo caso infatti la destinazione è specifica per l’acquisto di libri di testo e contenuti didattici alternativi per la formazione.

Ma a chi spetta il bonus libri regione Veneto 2023/24 e chi può chiederlo? Ne parliamo di seguito sulla base delle indicazioni fornite dal bando, per poi passare ai pagamenti.

Buono libri 2023-24 Veneto che Isee serve

In base alla locandina del buono libri Veneto a.s. 2023/2024, l’agevolazione per acquistare il materiale didattico spetta agli studenti con i seguenti requisiti:

residenti in uno dei comuni del territorio della regione Veneto

iscritti a scuole medie o superiori nell’a.s. 2023-2024

che fanno parte di famiglie con Isee fino a 15.748,78 euro.

Con particolare riferimento a questo tetto al reddito, il bando specifica che esistono 2 fasce di reddito per accedere al contributo. La prima, quella più bassa (fra 0 e 10.632,94 euro) ha la precedenza per ottenere l’assegnazione dei buoni libro e permette di ricevere un contributo più alto (200 euro). La seconda invece, compresa fra 10.632,95 e 15.748,78 euro, consente di ricevere un beneficio di importo inferiore (150 euro) rispetto ai redditi della prima fascia. L’importo potrebbe variare in caso di risorse non sufficienti per via dell’elevato numero di richieste.

Domanda contributo regionale buono libri Veneto 2023-24

La domanda di accesso deve essere presentata online sul sito internet della regione Veneto, in particolare nella sezione buonolibriweb presente in istruzione. Una volta ultimata questa procedura online, lo studente se maggiorenne, o il genitore in caso contrario, può inviare l’istanza a partire dal 18 settembre ed entro la scadenza del 20 ottobre 2023 (ore 12:00).

Per farlo bisogna compilare tutti i campi del modulo e consegnare il documento al comune di residenza dello studente. Di conseguenza bisogna allegare tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ricevere l’agevolazione regionale.

Quando arriva il contributo regionale buono libro Veneto 2023-24

Al momento non si conosce ancora la data dell’erogazione dei buoni per acquistare libri di testo, audiolibri e dispense indicate dal programma di studi scolastico. Non rientrano in queste spese dizionari, strumenti musicali o calcolatrici. Ma visto che le procedure per richiedere il contributo si concludono il 20 ottobre 2023, solo successivamente potranno arrivare i pagamenti.

In particolare dopo che i comuni avranno individuato gli studenti beneficiari tramite apposite graduatorie. Con ogni probabilità l’accredito del contributo regionale buono libri Veneto avverrà verso fine 2023- inizio 2024. Per avere ulteriori aggiornamenti al riguardo potete consultare il bando libro disponibile in formato pdf da scaricare sul portale online della regione Veneto.

In sintesi, il contributo regionale buono libri Veneto 2023-24 spetta agli studenti con determinati requisiti Isee e non solo. L’importo arriva fino a 200 euro per alunno e si può richiedere tramite procedura online al proprio comune di residenza. Il pagamento arriva dopo la pubblicazione della lista dei destinatari.

