Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2023

Bonus figli studenti 2023. Aiuti e agevolazioni regionali per studenti delle scuole medie, superiori, universitari e fuori sede. Elenco aggiornato.

Bonus regionali per figli studenti, quali sono gli aiuti previsti nel 2023 dalle regioni? Vediamolo in questo articolo che raccoglie tutte gli incentivi destinati a chi studia. A partire dai buoni per l’acquisto di libri, pc e materiale didattico, passando per come ottenere i bonus scuole, le borse di studio, i contributi per l’affitto e perfino per lo psicologo.

Ecco tutti i bonus regionali per studenti 2023, a chi spettano e come richiederli, suddivisi per regione e in base alla categoria di appartenenza.

Bonus dote scuola regione Lombardia 2022-2023

La regione Lombardia ha rifinanziato con 43 milioni di euro, i 4 contributi rivolti agli studenti anche per l’anno scolastico 2022-23. Si tratta di:

Bonus scuola , per sostenere le famiglie con figli studenti e Isee basso, nel pagamento delle rette, con importi da 300 a 2.000 euro.

, per sostenere le famiglie con figli studenti e Isee basso, nel pagamento delle rette, con importi da 300 a 2.000 euro. Libri , rappresenta un contributo per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico da 200 a 500 euro.

, rappresenta un contributo per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico da 200 a 500 euro. Sostegno ai disabili, per il pagamento degli insegnanti di sostegno con somme da 900 a 3000 euro in base al grado scolastico frequentato.

Dote merito, è un contributo per studenti meritevoli della regione Lombardia compreso fra 500 e 1.500 euro sotto forma di buoni.

Buono scuola Lombardia 2023 domanda

Per accedere a questa agevolazione per pagare rette, frequenza e iscrizione a percorsi di studio, gli alunni devono avere meno di 21 anni, frequentare una scuola primaria o secondarie e far parte di una famiglia con Isee fino a 40.000 €. Con questi requisiti, gli studenti residenti in Lombardia possono richiedere il contributo sul sito della regione, nella sezione bandi online, fino al 21 dicembre 2022.

Bonus libri Lazio 2022-2023

Gli alunni che frequentano le scuole medie e superiori nel Lazio, hanno diritto ad un rimborso per l’acquisto di libri di testo, se fanno parte di famiglie con Isee fino a 30.000 euro. Come comunicato dalla regione Lazio l’iniziale avviso è stata modificato con Determinazione Dirigenziale n. G15180 del 04/11/2022. In base a questa le domande di accesso al bonus scuola devono essere presentate online sul sito internet http://buonoscuola.efamilysg.it.

E’ possibile richiedere il contributo dal 7 novembre 2022 fino ad esaurimento risorse. Il valore dell’agevolazione varia da 150 a 200 euro a seconda del grado della scuola frequentata. Di seguito il testo del bando pubblico regionale.

PDF BANDO RIMBORSO LIBRI E SCUOLA 2022-23 LAZIO

Bonus libri 2022/2023 Sardegna

Arrivano i rimborsi spesa per i costi sostenuti dalla famiglie in Sardegna per acquistare i libri scolastici nell’a.s. 2022/23. L’incentivo spetta agli studenti di scuole primarie e secondarie, che fanno parte di nuclei familiari con un Isee fino a 20.000 euro. Come si legge sul sito internet della regione, le domande di accesso al contributo devono essere presentate presso il proprio comune di residenza. Termini e scadenze dipendono quindi dall’avviso del vostro municipio, che sia Cagliari o qualsiasi altro presente sull’isola. Per ottenere il buono libri bisogna allegare alla richiesta il documento che giustifichi la spesa sostenuta.

BANDO CONTRIBUTO LIBRI SARDEGNA 2022-23

Bonus libri scolastici 2022 2023 Emilia Romagna

Gli studenti di scuole medie, superiori o di istruzione e formazione della regione Emilia-Romagna, possono ricevere un contributo per l’acquisto di libri di testo per l’a.s. 2022/23. In particolare, secondo il bando regionale, i requisiti per fare richiesta sono un’età inferiore a 24 anni e un Isee familiare fino a 15.748,78 euro. E’ possibile presentare domanda esclusivamente online, sulla piattaforma internet della regione Emilia. Una volta ultimata la procedura iniziano le erogazione ai beneficiari.

Bonus libri di testo 2022-23 regione Marche

In questa regione la giunta ha individuato i requisiti per richiedere il rimborso spese sui libri di testo. In particolare:

un reddito familiare fino a 10.632,94 euro

frequentare scuola secondaria di primo e secondo grado

risiedere in un comune delle Marche.

La domanda deve essere inviata al comune, in base alle scadenze indicate da ciascuno. Importo del contributo fino a 335 euro.

Contributo affitto universitari Sardegna 2022/23

La giunta regionale della Sardegna ha stabilito i criteri per accedere ai contributi per il fitto di studenti sardi che frequentano l’università nella regione o fuori sede. Le agevolazioni spettano agli universitari che:

frequentano l’anno accademico 2022-2023 in Italia

sono nati in Sardegna e residenti da almeno 5 anni

con un Isee familiare non superiore a 35.000 euro

con determinati requisiti di merito stabiliti dal bando.

A questi beneficiari spetta un contributo per il pagamento del canone di locazione fino a 2.500 euro. Di seguito l’avviso pubblico con tutte le informazioni per ottenere questo sussidio.

CONTRIBUTO FITTO PER STUDENTI UNIVERSITARI SARDI

Bonus psicologo 2023 studenti Fvg

E’ un intervento regionale in favore del benessere psico-fisico dei giovani studenti che vivono un disagio causato dal periodo pandemico. Consiste in un contributo da 225 euro, per coprire un ciclo di 5 sedute individuali presso psicologi professionisti iscritti all’ordine. Secondo quanto previsto dal bando della regione Fvg spetta a famiglia con figli minori, iscritti in scuole primarie e secondarie, fino a giugno-2023. Non è previsto alcun tetto Isee per accedere al contributo. Le domande si possono presentare online, sul sito dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio in Fvg. Di seguito ogni altra informazione su questa agevolazione per studenti.

BONUS PSICOLOGICO PER STUDENTI REGIONE FRIULI

Bonus studenti 2023 superiori e universitari

Come abbiamo visto alcune agevolazioni regionali spettano agli studenti delle scuole superiori, ovvero i licei, ma a volte anche a quelli delle medie. In questo caso sono legati al merito o al reddito basso del nucleo familiare di cui fanno parte. Lo scopo di questi contributi o voucher è quello di permettere l’acquisto di libri, pc e altro materiale utile nel percorso didattico dello studente.

Ci sono poi gli aiuti mirati a famiglie in momentanea difficoltà o le borse di studio per gli studenti che si sono distinti. Senza dimenticare i contributi per i canoni di affitto. In questo caso riguardano gli universitari che frequentano corsi fuori sede, ovvero lontano da casa e spesso in regioni diverse da quella di residenza. Ma ci sono anche contributi per acquisto di computer o strumentazioni informatiche, come nel caso della Basilicata.

Questi sono i bonus attivi, altri potrebbero arrivare entro fine anno, con apposite comunicazioni delle regioni. Per questo vi invitiamo a tornare spesso su questa pagina costantemente aggiornata, con tutti i nuovi aiuti regionali per gli studenti previsti nel 2023 da ciascuna regione del nord, centro o sud Italia.