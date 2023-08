Bonus libri di testo regione Sicilia 2023/24. Chi può chiedere l’agevolazione: Isee, scadenza, domanda e modalità di pagamento.

Agevolazioni libri Sicilia 2023-2024. La regione ha rinnovato il bonus per la fornitura dei libri di testo, con la circolare n.16 dell’01/08/2023. Si tratta di un contributo che spetta agli studenti siciliani in possesso di determinati requisiti, reddituali e non.

Ecco chi ne ha diritto e come richiedere il contributo libri scolastici 2023/2024 in Sicilia, secondo le indicazioni dell’assessorato all’istruzione. A seguire quando arrivano i soldi, importi e modalità di erogazione.

Agevolazioni libri Sicilia 2023-24 chi può chiederle

Come riporta il bando della regione Sicilia, il contributo per l’acquisto di materiale didattico spetta agli studenti con i seguenti requisiti:

frequentanti scuole secondarie di primo o secondo grado in Sicilia durante l’anno scolastico 2023-24

residenti in uno dei comuni della regione, con cittadinanza italiana, UE o con permesso di soggiorno

che fanno parte di famiglie con un Isee valido fino a 10.632,94 €.

I genitori degli alunni con queste caratteristiche (o loro stessi se maggiorenni) possono richiedere il contributo, seguendo termini e modalità spiegate di seguito.

Come richiedere il bonus libri Sicilia 2023-24

L’istanza deve essere presentata presso la scuola frequentata dallo studente, entro la scadenza del 13 ottobre 2023. Di conseguenza non esiste una procedura online, ma bisogna utilizzare il modulo bonus libri Sicilia presente sul sito della regione.

A questo documento riempito con i dati del richiedente, bisogna allegare fotocopie del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente, ma anche le fotocopie dell’attestazione Isee. Viceversa non sarà necessario aggiungere alcuna documentazione sulle spese sostenute. Le istituzioni scolastiche dovranno elaborare le domande e trasmetterle ai comuni di residenza entro il 24 novembre 2023.

Agevolazioni libri Sicilia 2023-24, quando arrivano i soldi

Al momento non c’è ancora una data esatta del pagamento di questo contributo regionale. Tuttavia in base alle indicazioni fornite sul sito ufficiale della Sicilia si può individuare il periodo del pagamento: primavera 2024.

Infatti, nell’avviso si legge che i comuni dovranno comunicare l’elenco definitivo dei beneficiari, alla regione, entro il 22 marzo 2024. Da quel momento in poi verranno versate le somme dovute ai beneficiari a seconda dei casi. Le modalità di pagamento possono essere di due tipologie diverse, a seconda della scelta della regione:

accredito della somma dovuta tramite bonifico bancario

erogazione di un buono per acquistare i libri di testo.

Importo contributo libri 2023-24 regione Sicilia

Per quanto riguarda l’importo dell’aiuto per famiglie, viene calcolato in base alla classe frequentata dallo studente e ovviamente anche alle risorse disponibili. Quindi non c’è un importo predeterminato, ma cambia in base a richiedenti, numero di alunni che frequentano le classi e risorse a disposizione della regione.

In breve, le agevolazioni libri Sicilia 2023-24 consistono in contributi per gli alunni di scuole medie e superiori. Chi possiede i requisiti Isee e di residenza previsti dal bando può richiedere l’incentivo presso la scuola frequentata. Dopo l’assegnazione i comuni stilano le liste dei beneficiari e le girano alle regioni che eroga il pagamento o assegna un voucher libri.

