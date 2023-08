Bonus nascita di un figlio 2023 regione Sicilia. Chi ne ha diritto, come si richiede e quando arriva il contributo di 1.000 euro a bambino.

Il bonus figlio regione Sicilia 2023 è stato introdotto con D.D.G. n. 1908/S del 14/07/2023 e successiva circolare n. 32081 del 18/07/2023. Questa misura regionale aiuta economicamente le famiglie con nuovi nati, sostituendo almeno in parte il bonus bebè nazionale che non viene più erogato.

Entriamo allora nel dettaglio: ecco a chi spetta davvero il contributo per la nascita di un figlio in Sicilia, come fare domanda e quando viene pagato.

Bonus figlio regione Sicilia 2023 requisiti

Come stabilito dai criteri di erogazione nel bando regionale, il contributo per la nascita di un figlio in Sicilia spetta alle famiglie con:

un nuovo figlio nato o adottato nel 2023 sul territorio regionale

residenza in uno dei comuni della Sicilia da almeno 12 mesi al momento del parto

cittadinanza italiana, UE o con regolare permesso di soggiorno

isee fino a 3.000 euro annui.

In presenza di queste caratteristiche può presentare l’istanza per ricevere il bonus natalità uno dei due genitori. In caso di impedimento la richiesta può essere inviata da uno dei soggetti con potestà parentale.

Bonus nascita Sicilia, pdf modulo domanda

Anche se si tratta di un contributo regionale, le richieste si inviano al proprio comune di residenza. Questo significa che se vivete a Catania e avete i requisiti previsti dall’avviso potete fare domanda a questo municipio. Stesso discorso per Messina, Palermo, Trapani e ogni altra località dell’isola.

Di conseguenza tempi e modalità di invio delle domande dipendono dai singoli avvisi comunali. Ma per ognuno trovate un modello in formato pdf da scaricare e da allegare all’istanza. Per esempio è già disponibile quello sul sito ufficiale del comune di Palermo e in molti altri. Quindi vi consigliamo di controllare sul portale del paese che vi interessa.

Quando fare domanda e che documenti servono

Le richieste del bonus figlio regione Sicilia 2023 si possono inviare entro le seguenti scadenze:

per figli nati o adottati dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, entro il 15 settembre 2023

per i nati dal 1° luglio al 30 settembre, entro il 27 ottobre 2023

per i nuovi figli nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, entro il 26 gennaio 2024.

Di seguito tutti i documenti da allegare alla domanda, come richiesto dal bando della regione Sicilia:

fotocopia documento d’identità valido

attestato dell’indicatore Isee aggiornato

copie di eventuali provvedimenti di adozione

recapito telefonico e indirizzo e-mail.

Quando arriva il bonus figlio regione Sicilia 2023?

Visto che le procedure per richiedere il contributo sono ancora in corso, al momento non si conoscono ancora le date dei pagamenti. Il contributo da mille euro viene assegnato alle famiglie con i requisiti, inserite nelle graduatorie comunali, fino ad esaurimento delle risorse economiche.

In altre parole l’accredito del bonus natalità 1.000 euro Sicilia avverrà dopo la pubblicazione delle graduatorie. Visto che le scadenze sono diverse in base alla data di entrata di un figlio nel nucleo familiare, i primi a ricevere i contributi dovrebbero essere i primi ad aver presentato istanza.

In sintesi, il bonus figlio regione Sicilia 2023 spetta a famiglie residenti, con nuovi nati nel 2023 e con Isee basso. Si richiede al comune di residenza allegando e compilando l’apposito modulo in formato pdf da scaricare. I soldi arrivano dopo la pubblicazione delle graduatorie con i nomi dei beneficiari.

