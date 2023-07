Quando inizia la scuola 2023/2024 in Sicilia? Date inizio lezioni scuole d’infanzia, elementari, medie e licei. Ponti e feste calendario regione Sicilia.

L’Inizio scuola Sicilia 2023/24 è previsto poco prima della metà di settembre come da calendario regionale. La data del primo giorno di lezione è la stessa per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sull’isola. Diversi invece sono i giorni di chiusura e le festività stabilite durante l’anno scolastico.

Ecco nel dettaglio quando comincia la scuola 2023/2024 a Palermo in tutte le altre città siciliane, a seguire quando finisce, ponti e feste.

Inizio scuola Sicilia 2023/24, data settembre

Le lezioni del nuovo anno scolastico cominciano mercoledì 13 settembre 2023. Questa la data scelta dalla giunta regionale per l’inizio scuola Sicilia 2023/24 che riguarda quelle d’infanzia, le elementari, medie e superiori.

Quindi da Palermo a Catania, passando per Messina, Trapani e tutti gli altri comuni dell’isola, l’ultimo giorno delle vacanze estivi 2023 per gli alunni arriva il 12 settembre. Da quello successivo infatti le lezioni torneranno a svolgersi regolarmente nelle aule di tutti gli istituti siciliani.

Quando finiscono le scuole 2024 in Sicilia

Se per l’inizio dell’anno scolastico la data è la stessa per ogni scuola, per la fine le cose sono diverse. Infatti l’ultimo giorno di scuola per superiori, medie ed elementari, arriva l’8 giugno 2024. Viceversa le lezioni finiscono in data successiva, ovvero il 29 giugno 2024 nelle scuola materne.

Quindi da un lato gli studenti iniziano le vacanze estive 2024 dal 9 giugno (salvo esami da sostenere), per i più piccoli invece si parte il 30 giugno. Ciò significa che la durata delle lezioni è pari a 209 giorni per quelle di primo e secondo grado, mentre è più lunga di 3 settimane per quelle d’infanzia. il decreto con tutte le altre informazioni sull’anno scolastico 2023-2024 è disponibile sul sito ufficiale della regione Sicilia.

Calendario scolastico 2023-24 Sicilia vacanze e festività

Le vacanze previste dalla regione Sicilia, che gli alunni e i loro genitori possono cerchiare in rosso sul calendario, visto che le scuole resteranno chiuse, sono le seguenti:

1 e 2 novembre 2023: festività di Ognissanti e ponte

8 dicembre 2023: Immacolata Concezione

dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 feste di Natale

dal 28 marzo al 2 aprile 2024: festività di Pasqua

1 maggio 2024 Festa del Lavoro

2 giugno 2024 Festa della Repubblica.

A queste festività si può aggiungere quella del santo patrono (se in un giorno in cui è prevista lezione) che cade in data diversa a seconda dei casi. In tal caso l’ammontare totale dei giorni di attività didattica effettiva si riduce a 208.

Riassumendo, l’inizio scuola Sicilia 2023/24 è previsto il 13 settembre 2023 in tutte le istituzioni scolastiche della regione. La fine delle lezioni arriva l’8 giugno per elementari, medie e superiori, mentre il 29 giugno 2024 per le materne. Nel mezzo sono previsti diversi ponti e festività, ma l’anno scolastico dura 208/209 giorni effettivi.

