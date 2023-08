Quando inizia la scuola 2023/24 Puglia? Calendario inizio scuole a settembre: superiori, medie, elementari e materne. Date e feste.

L‘inizio scuola Puglia 2023/24 è sempre più vicino, col trascorrere delle settimane durante questa estate. Per gli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche nella regione è scattato un conto alla rovescia per la ripresa delle lezioni prevista a settembre.

Ma esattamente in che giorno inizia la scuola 2023-24 a Bari e in tutta la Puglia? Ne parliamo di seguito in base a quanto stabilito dalla giunta regionale.

Vedi anche: Bonus libri 2023-24 Puglia come richiedere il buono

Data inizio scuola Puglia 2023/24

Quando inizia le scuola superiori a Bari? Il primo giorno di lezione per l’anno scolastico 2023 2024 sarà giovedì 14 settembre. Questa data vale per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, quindi dalle materne fino alle superiori passando per elementari e medie.

Quindi gli alunni della Puglia, che attualmente si stanno godendo le vacanze estive, potranno continuare a farlo fino al 13 settembre 2023. Dal giorno seguente si torna in aula ogni giorno, eccezion fatta per le domeniche e i giorni festivi previsti durante l’anno.

Quando finiscono le scuole 2024 in Puglia

Le attività didattiche nelle scuole elementari, medie e superiori si concludono il 7 giugno 2024. Ciò significa che dall’8 giugno in poi iniziano ufficialmente le vacanze estive per gli alunni, esami permettendo.

Attenzione però perché questa scadenza non riguarda le scuole d’infanzia. In questo caso infatti l’ultimo giorno di attività didattica è previsto per il 29 giugno 2024. Di conseguenza per i più piccoli ci sono circa 3 settimane in più di lezione. Quindi il totale dei giorni di scuola nell’a.s. 2023-2024 in Puglia è di 205 giorni, mentre per quelle d’infanzia il numero sale a 225.

Quando ci sono le vacanze 2023/24? Calendario scolastico Puglia

Oltre alle date di inizio e fine anno scolastico, la giunta regionale del governatore Michele Emiliano ha anche stabilito ponti e festività distribuite durante l’anno. Ecco quando le scuole resteranno chiuse in Puglia:

1 novembre: festa di Ognissanti

8-9-10 dicembre: Festa dell’Immacolata e ponte seguente

dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024: vacanze di Natale

12-13 febbraio 2024: festività di carnevale

dal 28 marzo al 2 aprile 2024: feste di Pasqua

25 aprile: festa della liberazione

1° maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa della Repubblica.

Alle date del calendario scolastico regione Puglia come sempre si può aggiungere la festività del santo patrono, che capita in data diversa a seconda del comune in cui si trova la scuola frequentata. Se dovesse capitare in un giorno non festivo, allora gli alunni avranno un giorno in più di vacanza.

In sintesi, l’inizio scuola Puglia 2023/24 è in calendario dal 14 settembre per tutte le istituzioni scolastiche. Viceversa l’ultimo giorno di lezione è previsto il 7 giugno per elementari, medie e licei, mentre arriva il 29 giugno 2024 per le materne. Nel mezzo ci saranno diversi periodi di vacanza.

