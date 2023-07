Inizio scuola 2023-2024 Roma e Lazio. Dalle materne alle superiori, quando cominciano le scuole a settembre. Calendario regionale, feste e ponti.

Quando inizia la scuola 2023 Lazio? A Roma e in tutta la regione il primo giorno di lezione arriva a metà settembre. Lo ha deciso la giunta regionale del governatore Francesco Rocca con circolare n.473182 del 3/05/2023. Con questo provvedimento sono stati inoltre stabiliti festività e numero di giorni di lezione durante il nuovo anno scolastico.

Ecco allora la data del primo e dell’ultimo giorno di scuola a Roma e in ogni altra località del Lazio e tutto quello che c’è da sapere sul calendario.

Quando inizia la scuola 2023 Lazio e Roma

Il ritorno in aula degli studenti nella regione Lazio è previsto venerdì 15 settembre 2023. Ciò significa che le vacanze estive di quest’anno terminano il 14 settembre per gli alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Lo stesso giorno ricominciano anche le scuole materne che riguardano i bambini più piccoli. Anche se la regione ricorda che le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario. Tuttavia dovranno garantire il numero minimo di giorni di lezione totale.

Quando finiscono le scuole a Roma 2024

Le lezioni terminano l’8 giugno 2024 per le scuole elementari, medie e superiori in tutta la regione Lazio. Di conseguenza la durata totale dell’attività didattica ammonta a 206 giorni, che devono essere garantite da ogni istituzione scolastica. E le vacanze estive 2024 cominciano dal 9 giugno per gli alunni, eccezioni fatta per chi deve sostenere gli esami.

Diverso invece è il discorso delle scuole d’infanzia, in questa caso infatti le lezioni finiscono il 29 giugno 2024. Ciò significa che durano 3 settimane in più e fanno iniziare le vacanze dei ragazzi più piccoli dal 30 giugno in poi, favorendo così una migliore organizzazione della vita familiare da parte dei genitori.

Lazio giorni di chiusura scuola, calendario 2023-24

Ecco l’elenco di festività e ponti previsti durante l’anno scolastico 2023-24, che alunni e genitori possono segnare in agenda fin da ora:

1° novembre , festa di ognissanti

, festa di ognissanti 8 dicembre , Immacolata Concezione

, Immacolata Concezione dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 , festività natalizie

, festività natalizie dal 28 marzo al 2 aprile, festività di Pasqua

festività di Pasqua 25 aprile , Festa della Liberazione

, Festa della Liberazione 1° maggio , Festa del Lavoro

, Festa del Lavoro 2 giugno, Festa della Repubblica

Oltre che in questi giorni le scuole potrebbero restare chiuse per la festività del santo patrono, che cade in giorni diversi a seconda del comune in cui si trova l’istituto frequentato. Per ogni altra informazione sull’istruzione potete approfondire il tema sul sito internet della Regione Lazio.

Abbiamo visto quando inizia la scuola 2023 Lazio e Roma. In sintesi, tutte le scuole di ogni ordine e grado cominciano il 15 settembre, viceversa la fine delle lezioni è prevista l’8 giugno per elementari, medie e licei, il 29 giugno 2024 per le scuole d’infanzia.

