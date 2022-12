Bonus nido 2023 Lazio 400 euro. Isee e domanda efamily

Bonus asilo nido regione Lazio, fino a 400 euro al mese. A chi spetta, quando e come richiedere online i buoni per pagare le rette dei nidi.

Bonus nido 2023, la regione Lazio ha pubblicato il bando per assegnare contributi alle famiglie con figli che frequentano le scuole d’infanzia. Il contributo mensile può arrivare fino a 400 euro, ma per richiederlo bisogna avere determinati requisiti economici e non solo.

Vediamo allora chi sono i beneficiari di questo contributo e come si fa la domanda per il bonus nido online.

Quale ISEE serve per il bonus nido Lazio

Per richiedere il contributo regionale per il pagamento della retta del nido, le famiglie devono avere i seguenti requisiti:

un valore Isee 2023 fino a 60.000 euro

un figlio di età compresa fra 3 e 36 mesi, iscritto ai servizi educativi presenti sul territorio regionale

essere residenti o domiciliati in uno dei comuni del Lazio

essere cittadini italiani, UE oppure in possesso di regolare permesso di soggiorno CE.

Come specifica la delibera regionale, le spese per ottenere questa agevolazione devono essere chiaramente riconducibili al richiedente. In altre parole a fare domanda deve essere il genitore che sostiene il pagamento del nido frequentato dal minore.

Efamily bonus nido 2023 Lazio, quando fare domanda

Le richieste possono essere inviate a partire dalle ore 15:00 del 15 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 (oppure fino all’esaurimento delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro). La domanda si manda esclusivamente online, sulla piattaforma efamily (che trovare al sito internet buoninido.efamilysg.it).

L’istanza deve essere completata in ogni suo campo, allegando in formato elettronico tutta i documenti necessari. Vale a dire:

i dati anagrafici del richiedente e del minore

documento d’identità del genitore e certificazione Isee

le mensilità per le quali si intende richiedere il buono (che vanno da settembre 2022 a luglio 2023)

la retta mensile prevista dal nido frequentato.

Bonus nidi Lazio, quando arriva e graduatoria

L’ammissione delle domande avviene tramite procedura a sportello. I beneficiari saranno individuati mediante una graduatoria (dando priorità a famiglie con Isee basso) pubblicata sul sito di efamily o comunicata via mail ai diretti interessati.

I nuclei familiari destinatari del contributo potranno ottenere le somme spettanti, rendicontando le spese sostenute mensilmente per la retta del nido. In base a quanto pagato si riceveranno fino a 400 € mensili, a copertura di quanto versato. Nello specifico sono previste 3 tranche per l’erogazione del contributo per spese sostenute entro il:

31 dicembre 2022 e rendicontate entro il 28 febbraio 2023

30 aprile 2023 e rendicontate entro il 31 maggio 2023

31 agosto 2023 e rendicontate entro il 30 settembre 2023.

Per la rendicontazione è necessario allegare la ricevuta di pagamento e il mezzo con cui è stato effettuato, purché tracciabile (quindi bonifico o carta).

Bonus efamily Lazio 2022-23 pdf bando

Di seguito l’avviso pubblico, che trovate in formato pdf da scaricare, per ogni altro approfondimento sul bonus asilo nido Roma e Lazio.

BANDO BONUS NIDO 2023 REGIONE LAZIO

