Bonus nidi gratis 2023 regione Toscana. Arriva il contributo di 800 euro al mese per famiglie con figli che frequentano il nido. Isee e quando richiederlo.

Bonus nido 2023, in Toscana aumentano bambini e bambine che possono frequentare i servizi educativi per l’infanzia gratuitamente. Questo grazie all’approvazione del progetto denominato “nidi gratis” da parte della giunta. Si tratta di un contributo regionale per famiglie con figli piccoli iscritti all’asilo nido e in possesso di determinati requisiti reddituali, che integra quello nazionale dell’Inps. Quindi questo sussidio azzera i costi da sostenere per rette e frequentazione del nido.

Ecco chi ha diritto al bonus nidi gratis della regione Toscana, quando si può richiedere, importi e quando arrivano i soldi.

Bonus asilo nido 2023-24 Toscana, a chi spetta

Il contributo destinato alle famiglie con redditi medio-bassi è stato finanziato dalla regione con 40 milioni di euro. Per ottenerlo le famiglie devono avere i seguenti requisiti:

un Isee annuale fino a 35.000 euro

annuale un figlio di età fino a 3 anni che frequenta un asilo nido

che frequenta un asilo nido essere residenti in uno dei comuni della regione.

In presenza di queste caratteristiche si può richiedere il sussidio per l’anno educativo 2023-2024. Ciò significa che le somme erogate annullano le spese da sostenere per il nido nel periodo compreso fra settembre 2023 e luglio 2024.

Quanto è l’importo del bonus nido Toscana

L’importo del contributo copre per intero i costi per il nido che superano il contributo erogato dall’Inps, pari a 272,70 euro. Ricordiamo che questo aiuto si piò già richiedere sul sito www.inps.it, ma riesce a coprire solo in parte le spese necessarie per la scuola d’infanzia.

Per questo, in base a quanto costa la retta dell’asilo il contributo regionale può arrivare fino ad un massimo di 800 euro al mese. Visto che sono 11 mensilità interessate, l’importo totale annuo arriva fino a 5.800 euro. Una cifra davvero importante a sostegno delle spese familiari.

Bonus nidi Toscana 2023, quando fare domanda

Come si legge sul sito ufficiale della regione Toscana a inizio marzo arriverà il bando regionale per i comuni, mentre quello per famiglie partirà da aprile 2023. I comuni della regione individueranno gli asili nido che possono aderire, a seguire si apriranno i termini per la presentazione delle istanze.

Di conseguenze la procedura dovrebbe essere disponibile per le famiglie con i requisiti prima descritti a partire da maggio 2023. Ma i tempi potrebbero variare a seconda di quanto ci metteranno i comuni a individuare le strutture, di cui comunque si avrà una lista definitiva entro fine maggio. Le modalità di richiesta del contributo al momento non sono ancora note, ma verranno individuate con la pubblicazione dell’avviso pubblico.

Quando arriva il contributo asili nido 2023 Toscana?

A differenza del contributo nazionale Inps, che viene pagato in un secondo momento tramite rimborso ai beneficiari, questo aiuto consiste in uno sconto immediato rispetto alla cifra da pagare. In questo caso le famiglie destinatarie ottengono subito una riduzione del prezzo da pagare per usufruire dei servizi d’infanzia. Senza attendere di ricevere i soldi successivamente.

Quindi per capire i tempi di assegnazione del contributo bisogna aspettare la chiusura dei termini per l’invio delle richieste. Secondo le informazioni fornite sul portale online della regione il decreto con l’individuazione dei beneficiari sarà pubblico entro il 10 agosto 2023. Presumibilmente gli sconti saranno poi disponibili da settembre in poi.

Ricapitolando, il bonus nidi gratis 2023-2024 in Toscana può arrivare fino a 5.800 euro l’anno. Spetta a famiglie con figli in possesso dei requisiti e viene applicato come sconto sui costi da sostenere. Il sostegno dovrebbe spettare a oltre 10.000 nuclei familiari secondo i calcoli della regione.

