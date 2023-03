Quando finisce l’anno scolastico in Toscana? Data chiusura scuole superiori, medie, elementari e materne a Firenze nel 2023.

La fine della scuola 2023 in Toscana è prevista a giugno, ma con date diverse per elementari, medie e superiori rispetto a quella d’infanzia. In altre parole l’ultimo giorno di scuola cambia in base all’età dei vostri figli, secondo un calendario scolastico stabilito dalla giunta regionale.

Ecco allora nel dettaglio quando chiudono le scuole di ogni ordine e grado in Toscana e che festività o ponti ci sono prossimamente.

Quanto manca alla fine della scuola 2023 in Toscana

A Firenze, Livorno, Pisa, Siena e in tutte le altre località toscane la scuola termina sabato 10 giugno 2023. Questa è la data prevista dal calendario scolastico della Toscana, quando cioè suonerà l’ultima campanella nelle scuole primarie e secondarie. In altre parole gli studenti che frequentano elementari, medie e licei iniziano le vacanze estive dall’11 giugno, se non sono impegnati con gli esami.

Sapendo quando chiudono le scuole nel 2023 possiamo già calcolare quanti giorni mancano alla fine delle lezioni. Per conoscere il numero esatto infatti basterà fare una semplice sottrazione: oltre ai 10 giorni di giugno bisognerà togliere tutti quelli ancora in calendario a maggio e aprile. Facciamo un esempio pratico: il 20 aprile mancano 50 giorni alle vacanze estive (10+30+10). Per trovare quanti giorni mancano da oggi vi basterà sostituire la data e fare il conto alla rovescia.

Che giorno chiudono le scuole materne a Firenze

A differenza di tutte le altre le scuole d’infanzia l’ultimo giorno di lezione arriva in data posticipata, nello specifico il 30 giugno 2023. In questo caso quindi bisogna aggiungere altri 20 giorni rispetto al calcolo fatto in precedenza per sapere quanto manca all’ultimo giorno di lezione.

L’attività didattica poi come sempre riprenderà nel mese di settembre, con ogni probabilità nello stesso giorno sia per scuole primarie e secondarie che per le materne. Per sapere con precisione quando comincia la scuola 2023-24 in Toscana, bisognerà attendere la delibera di giunta regionale con il nuovo calendario scolastico, attesa nei prossimi mesi.

Vacanze scuola Toscana 2023: calendario

Agli alunni e ai genitori che devono organizzare la vita familiare, interessa sapere non solo quando chiudono le scuole, ma anche quando non ci sono le lezioni in aula per le festività da qui a fine anno. Per esempio quando iniziano le vacanze di Pasqua? 3 giorni prima della domenica di Pasqua e fino ai 2 giorni seguenti.

Ma questo non è l’unico periodo in cui gli studenti potranno restare a casa. Ecco allora quando ci sono i prossimi ponti e giorni festivi nel calendario scolastico 2023:

dal giovedì 6 a martedì 11 aprile compresi, vacanze pasquali

martedì 25 aprile festa della liberazione

lunedì 1 maggio festa del lavoro

venerdì 2 giugno festa della repubblica

Come visto la scuola a Firenze termina il 10 giugno 2023, eccezion fatta per le materne dove le lezioni finiscono il 30 giugno. Quindi il countdown alla fine della scuola in Toscana è già iniziato e le settimane che dividono gli studenti dalle vacanze estive diminuiscono sempre più man mano che trascorrono i giorni. Inoltre da qui all’ultimo giorno ci sono ancora varie date festive da cerchiare in rosso sul calendario.

