Sciopero scuola 2023. Ecco quando sono a rischio le lezioni per gli studenti. Cruscotto degli scioperi di docenti e personale scolastico, date aggiornate.

Sciopero scuola in Italia. A febbraio 2023 sono diverse le giornate in cui le lezioni potrebbero essere sospese nelle aule delle scuole italiane, visto che sono stati proclamati già diverse mobilitazioni a livello nazionale. Da parte degli insegnanti, ma anche del personale amministrativo e scolastico.

Quindi come se non bastassero gli scioperi dei trasporti già previsti fino a fine febbraio, ecco che le attività scolastiche rischiano di essere condizionate per gli studenti da altre ragioni. Entriamo quindi nel dettaglio e vediamo l’elenco dei prossimi scioperi e perché insegnanti e personale scolastico hanno deciso di aderire.

Sciopero scuola 10 febbraio 2023

La prima manifestazione di protesta da parte dei docenti, è prevista per l’intera giornata di venerdì 10 febbraio 2023, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. In particolare si tratta di un’agitazione stabilita a livello nazionale, come riporta il sito ufficiale del ministero per la pubblica amministrazione.

Partecipa all’iniziativa tutto il personale docente, educativo, Ata e dirigente, con contratto a tempo determinato e indeterminato. Le sigle che lo hanno proclamato sono: FSI- federazione italiana sindacati intercategoriali e USB Pi scuola.

Sciopero 13 febbraio 2023

Appena a 3 giorni di distanza dal primo sciopero del mese, ecco che ne arriva un altro programmato per lunedì 13 febbraio. In questo caso però non si tratta di un’agitazione che riguarda gli insegnanti, ma i direttori Sga e gli assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche.

Lo sciopero proclamato dalla sigla sindacale Anquap si svolge per l’intera giornata e in tutta Italia. In sostanza in questa data incrociano le braccia i lavoratori dotati di autonomia operativa che si occupano dell’organizzazione di tutto il personale ATA.

Sciopero nazionale scuola 24 febbraio

Nella giornata di venerdì 24 febbraio 2023 tornano invece ad essere i docenti e il personale ATA a fare sciopero a livello nazionale. La manifestazione in questo caso è stata proclamata dalla CSLE.

L’astensione dal lavoro per gli insegnanti a tempo determinato o indeterminato, che aderiscono, si svolge nelle scuole pubbliche, comunali e private. Per l’intera giornata del 24 febbraio oppure per periodi diversi, ovvero solo in alcune ore durante le giornate del 24 e del 25. In queste date di fine febbraio quindi in alcune scuole potrebbero esserci problemi per il regolare svolgimento delle lezioni, a causa dell’assenza dei docenti coinvolti. Tuttavia le scuole non resteranno chiuse.

Perché si fa lo sciopero della scuola?

Abbiamo visto nel dettaglio le giornate in cui le lezioni sono più a rischio, a causa degli scioperi programmati per docenti e personale scolastico. Ma quali sono le motivazioni di questi scioperi? Vediamole brevemente qui di seguito.

In base ai comunicati delle sigle sindacali che hanno indetto le manifestazioni, le ragioni sono le seguenti:

mancato inserimento di un aumento organico docenti e Ata nei decreti legislativi del governo

mancanza di volontà di stabilizzare i docenti vincitori dei concorsi 2020, costretti ancora a lavorare in modo precario

inadeguato rinnovo della parte economica del CCNL, specie per le categorie con retribuzione minore

volontà di mantenere i vincoli sulla mobilità del personale docente.

Per ogni altro aggiornamento qui trovi l’elenco completo degli scioperi già proclamati per la scuola, tratto direttamente dal sito internet della funzione pubblica.

CRUSCOTTO SCIOPERI SCUOLA

Ricapitolando, a febbraio 2023 ci sono diverse giornate di sciopero nella scuola. Le agitazioni riguardano il personale docente, quello ATA, ma anche direttori e assistenti amministrativi. Si tratta di scioperi nazionali, per questo nelle date riportate le lezioni nelle scuole potrebbero non svolgersi normalmente. Tutto però dipenderà dal tasso di adesione degli insegnanti, spinti a manifestare per mancanza di personale, contratti precari e mancati aumenti.

