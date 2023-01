Sciopero trasporti febbraio 2023. Date treni e aerei

Sciopero trasporti, aerei, treni e autobus a febbraio 2023. Calendario prossimi scioperi mezzi nazionali e locali, quando ci saranno.

Sciopero trasporti pubblici. A febbraio 2023 continuano i disagi per gli spostamenti in Italia con i mezzi, visto che si ripete quanto già successo a gennaio 2023: sono in arrivo molti scioperi per treni, aerei e pullman. Quindi le agitazioni riguardano vari settori del trasporto da quello ferroviario a quello aereo fino a quello locale.

Ecco quando ci sono i prossimi scioperi, dove e in quali giorni del mese di febbraio, secondo il sito del MIT.

Sciopero treni febbraio 2023 calendario

Gli scioperi nel settore ferroviario già annunciati per il mese di febbraio riguardano Trenitalia e il personale lavoratore. La prima agitazione è prevista a inizio mese, ma poi ce ne sono altre. A seguire date e orari dei prossimi scioperi dei treni:

2 febbraio: incrocia le braccia il personale della società Mercitalia Rail della regione Campania per tutta la giornata.

incrocia le braccia il personale della società Mercitalia Rail della regione Campania per tutta la giornata. 5 febbraio: sciopero regionale del personale di Trenitalia della Calabria per 24 ore (dalle 21:00 del 5 febbraio alla stessa ora del giorno seguente).

sciopero regionale del personale di Trenitalia della Calabria per 24 ore (dalle 21:00 del 5 febbraio alla stessa ora del giorno seguente). 6 febbraio: astensione dal lavoro del personale Soc. Rfi Doit Calabria per 8 ore (dalla 9:01 alle 17:00).

astensione dal lavoro del personale Soc. Rfi Doit Calabria per 8 ore (dalla 9:01 alle 17:00). 13 febbraio: stop al lavoro per il personale mobile della soc. Trenitalia impianto equipaggi, tecnici di manovra e condotta della Lombardia, per 8 ore dalle 9:01 alle 16:59.

Scioperi aerei febbraio 2023

Per quanto riguarda i voli, le agitazioni nel comparto aereo fino a questo momento non sono molti. Tuttavia interesseranno alcuni scali importanti per il traffico di regioni italiane e per le compagnie aeree. Di seguito le date stabilite finora:

12 febbraio: sciopero locale del personale Enav Apt di Perugia per tutta la giornata, ovvero dalle 0:01 alle ore 23:59.

sciopero locale del personale Enav Apt di Perugia per tutta la giornata, ovvero dalle 0:01 alle ore 23:59. 28 febbraio: stop all’orario di lavoro dalle 13:00 alle 17:00 da parte del personale soc. Enav apt di Reggio Calabria.

Ma non finisce qui perché il giorno seguente (il 1° marzo 2023) è previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi aereoportuali, con conseguenti disagi per i passeggerei. Inoltre l’8 marzo ci sarà uno sciopero generale nazionale, salvo ripensamenti.

Al momento invece non sono previsti scioperi di Ryanair, Easyjet, Wizzair e del personale delle altre compagnie aeree. Tuttavia nelle prossime settimane potrebbero essere proclamati. Quindi se avete in programma un volo vi consigliamo di tornare ancora su questo articolo, sempre aggiornato in caso di novità.

Sciopero trasporti pubblici a febbraio 2023

Alla lista degli scioperi di febbraio partecipano anche quelli dei mezzi pubblici locali (pure a livello nazionale). Attualmente le principali agitazioni si concentrano poco dopo la metà del mese in poi. Ecco dove e quando:

17 febbraio : sciopero nazionale di 24 ore e con varie modalità da parte del personale aziende addette al trasporto pubblico

: sciopero nazionale di 24 ore e con varie modalità da parte del personale aziende addette al trasporto pubblico 17 febbraio: nella stessa giornata ci sono altri 2 scioperi dei trasporti locali, a Napoli e a Bari. Nel primo caso si astengono dal lavoro per 4 ore (dalle 9:00 alle 13:00) il personale automobilistico soc. Enav e per tutta la giornata il personale della soc. Anm Napoli. Nel capoluogo pugliese invece 24 ore di stop per la soc. Scoppio e figlio autolinee.

Come sapere se c’è lo sciopero dei treni?

Abbiamo visto gli scioperi dei trasporti a febbraio 2023 previsti ad oggi. Ma come sempre in questi casi potrebbero arrivare nuove manifestazioni nelle prossime settimane. Quindi per evitare brutte sorprese se pensate di spostarvi per l’Italia, potete consultare il sito del Mit con l’elenco completo e in aggiornamento degli scioperi di treni e mezzi di seguito allegato.

SCIOPERI MEZZI DI TRASPORTO DATE FEBBRAIO 2023

In sintesi, ancora una volta gli spostamenti con i mezzi pubblici saranno condizionati nel mese di febbraio. Ma le cose non vanno molto meglio per chi utilizza la macchina, visti i prezzi dei carburanti ancora alti nonostante il rinnovo del bonus benzina 2023 voluto dal governo.