Sciopero treni, aerei e trasporti. Prossimi scioperi gennaio 2023

Sciopero mezzi gennaio 2023. Date e calendario degli scioperi di Trenitalia, aerei, bus e trasporto pubblico locale. Dove e quando ci saranno.

Sciopero treni e aerei. Gennaio 2023 si preannuncia ancora una volta difficile per gli spostamenti con i mezzi pubblici in Italia, visto che la lista degli scioperi riportati sul sito del Mit è già lunga. Come a dicembre 2022 le agitazioni riguardano il settore ferroviario, il trasporto pubblico, ma anche quello aereo.

Ecco allora quando ci sono i prossimi scioperi e in che giorno durante il mese di gennaio.

Scioperi treni gennaio 2023, calendario

Il primo sciopero del 2023 è previsto per la seconda domenica di gennaio, quella successiva a capodanno e riguarda il personale di Trenitalia. Ma poi ne seguono molti altri. Ecco allora l’elenco dei prossimi scioperi del settore ferroviario:

8 gennaio : incrociano le braccia per 23 ore (dalle ore 3:31 fino alle 2:30 del giorno seguente) i lavoratori di Trenitalia Tper in Emilia Romagna.

: incrociano le braccia per 23 ore (dalle ore 3:31 fino alle 2:30 del giorno seguente) i lavoratori di Trenitalia Tper in Emilia Romagna. 12 gennaio : sciopero del personale della società Mercitalia Rail in Friuli Venezia Giulia. Durata 24 ore: inizia alle ore 21:00 del 12 gennaio e termina allo stesso orario del giorno successivo.

: sciopero del personale della società Mercitalia Rail in Friuli Venezia Giulia. Durata 24 ore: inizia alle ore 21:00 del 12 gennaio e termina allo stesso orario del giorno successivo. 13 gennaio : tris di scioperi di 8 ore (dalle 9:00 alle 17:00) nel settore ferroviario in questa data. Il primo del personale di Trenitalia uffici di Lavagnini di Firenze, Omc e Imc di Osmaronno (FI). Il 2° e il 3° riguardano entrambi il personale di Trenitalia Fvg: da la manutenzioni e le pulizie, dall’altra il personale equipaggi.

: tris di scioperi di 8 ore (dalle 9:00 alle 17:00) nel settore ferroviario in questa data. Il primo del personale di Trenitalia uffici di Lavagnini di Firenze, Omc e Imc di Osmaronno (FI). Il 2° e il 3° riguardano entrambi il personale di Trenitalia Fvg: da la manutenzioni e le pulizie, dall’altra il personale equipaggi. 16-17 gennaio : previsto uno sciopero nazionale del personale di macchina soc. Mercitalia Rail per 24 ore dalle 21:00 del 16 allo stesso orario del 17 gennaio.

: previsto uno sciopero nazionale del personale di macchina soc. Mercitalia Rail per 24 ore dalle 21:00 del 16 allo stesso orario del 17 gennaio. 20 gennaio: 8 ore di astensione dal lavoro (dalle 9:00 alle 17:00) per il personale soc. RFI Onaf di Bari.

Sciopero aerei a gennaio 2023

Passiamo ora al comparto aereo, il traffico negli aeroporti dovrebbe scorrere senza troppi intoppi a gennaio 2023. Tuttavia se pensate di fare un viaggio o spostarsi per lavoro con un volo, segnatevi la data di lunedì 9 gennaio.

Durante questo giorno ci sarà uno sciopero di 4 ore (dalle ore 10:30 fino alle 14:30) da parte del personale della soc. Airport Handling presso l’aeroporto di Milano Linate. Quindi se dovete partire o arrivare nel capoluogo Lombardo presso questo scalo, vi consigliamo di evitare questa fascia oraria.

Per quanto riguarda gli scioperi Ryanair, EasyJeat, WizzAir e altre compagnie aeree al momento non sono ancora stati programmati per gennaio. Ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove comunicazione al riguardo, quindi se dovete prendere un aereo tornate spesso su questa pagina, per ogni eventuale aggiornamento.

Sciopero trasporto pubblico, date gennaio 2023

Pensavate fosse finita qui? Assolutamente no perché anche i mezzi pubblici sono penalizzati dagli scioperi di gennaio. Di seguito date e luoghi in cono sono stabiliti:

9 gennaio, sciopero per l’intera giornata in due regioni: in Umbria da parte del personale dell’azienda TPL e in Puglia del personale operazione della soc. Fse ferrovie sud est e S.A. A Bari invece dura 8 ore (dalle 15:30 alle 23:30) lo stop al lavoro del personale della società STP.

sciopero per l’intera giornata in due regioni: in Umbria da parte del personale dell’azienda TPL e in Puglia del personale operazione della soc. Fse ferrovie sud est e S.A. A Bari invece dura 8 ore (dalle 15:30 alle 23:30) lo stop al lavoro del personale della società STP. 13 gennaio: per l’intera giornata si astiene dal lavoro il personale dell soc. Eav di Napoli. Nella stessa data e sempre per 24 ore sciopera anche il personale soc. CSC mobilità di Latina. Dura invece dalle ore 16:00 alle 20:00 la serrata del personale soc. Movibus di S.Vittore Olona (Milano).

per l’intera giornata si astiene dal lavoro il personale dell soc. Eav di Napoli. Nella stessa data e sempre per 24 ore sciopera anche il personale soc. CSC mobilità di Latina. Dura invece dalle ore 16:00 alle 20:00 la serrata del personale soc. Movibus di S.Vittore Olona (Milano). 27 gennaio: agitazione locale del personale soc. Mom di Treviso, per 4 ore dalle ore 17:30 fino all’orario di fine servizio.

Come faccio a sapere se il mio treno sciopera?

Abbiamo visto il calendario degli scioperi nei trasporti a gennaio 2023. Ma per sapere se il vostro treno o mezzo funzionerà regolarmente potete consultare l’intera lista delle prossime manifestazioni sul sito del ministero dei trasporti, qui di seguito.

PROSSIMI SCIOPERI TRASPORTI MIT

Che siano treni, aerei o altro qui trovate ogni novità sulle giornate in cui i lavoratori del settore trasporto hanno deciso di scioperare. Prima di partire ricordate sempre di dargli uno sguardo per evitare brutte sorprese.