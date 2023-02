Fine scuola regione Veneto, data. Quanto tempo manca alla fine dell’anno scolastico 2022/23 e calendario delle festività fino all’ultimo giorno di lezione.

Fine scuola 2023, in Veneto è iniziato il conto alla rovescia dei giorni che separano gli studenti dalla vacanze estive. Tuttavia da qui alla data di fine lezioni mancano ancora diverse settimane, ma nel frattempo ci sono alcune festività in calendario, in cui gli alunni potranno restare a casa, visto che l’attività didattica sarà sospesa.

Vediamo nel dettaglio quando terminano le lezioni nelle scuole elementari, medie, superiori e materne secondo il calendario scolastico regionale.

Quando finisce la scuola 2023 in Veneto? Data

A Verona, Venezia e nelle altre località venete, l’ultimo giorno delle lezioni è previsto sabato 10 giugno 2023, come previsto dalla giunta regionale del governatore Zaia. Quindi gli studenti della regione potranno dedicarsi alle vacanze estive dall’11 giugno in poi, fatta eccezione per coloro che devono sostenere gli esami.

Di conseguenza per sapere quanti giorni mancano alla fine della scuola vi basta fare una semplice sottrazione dalla data dell’ultimo giorno fino a quella di oggi. Per fare un esempio il 20 marzo 2023, mancheranno 82 giorni alla fine delle lezioni (così calcolate: 11 giorni restanti di marzo+30 di aprile+31 di maggio+10 di giugno). Per sapere con precisione fra quanto tempo chiude la scuola non dovete far altro che sostituire le date mostrate nell’esempio con quelle attuali, sottraendo i giorni restanti.

Vedi anche: Sciopero scuola date prossimi scioperi docenti

Quando chiudono le scuole materne nel 2023 in Veneto

Nelle scuole d’infanzia l’ultimo giorno di scuola è posticipato, a differenza delle altre, per garantire ai genitori una migliore organizzazione fra vita lavorativa e familiare. In particolare l’attività didattica termina venerdì 30 giugno 2023.

Ciò significa che le materne chiudono 20 giorni dopo rispetto a tutte le altre presenti in questa regione. I bambini che le frequentano entreranno ufficialmente nelle vacanze estive a partire dal primo luglio 2023. Poi le attività riprenderanno regolarmente nel mese di settembre per l’anno scolastico successivo (2023-2024). Al momento non si conoscono ancora le date con precisione, ma solitamente entro la prima metà di settembre ricominciano sia le scuole materne che quelle di grado superiore.

Calendario scolastico e festività in Veneto

Come visto si avvicina anche la fine di questo anno scolastico. Tuttavia prima di arrivare al mese di giugno, il calendario prevede ancora diversi periodi in cui le classi resteranno vuote, anche se brevi. Ecco allora quando ci sono le vacanze di Pasqua 2023 e tutti le altre festività in cui gli studenti non devono andare a scuola, fino alla fine dell’anno scolastico in corso:

dal 6 al 10 aprile 2023 festività pasquali (quindi dal giovedì santo al giorno di pasquetta inclusi)

(quindi dal giovedì santo al giorno di pasquetta inclusi) 24-25 aprile , ponte e festa della liberazione

, ponte e festa della liberazione 1° maggio , festa del lavoro

, festa del lavoro 2-3 giugno, festa della repubblica e ponte il giorno seguente.

Queste tutte le date da cerchiare in rosso per alunni e genitori, visto che non si va a scuola. Sul sito ufficiale della regione Veneto trovate ogni altra informazione circa i calendari scolastici decisi dalla giunta e le date del prossimo anno, non appena verranno stabilite con apposita delibera.

Riassumendo, in Veneto le scuole terminano il 10 giugno 2023 ad eccezione delle materne dove l’ultimo giorno è previsto il 30 giugno. Ma da qui all’ultima campanella dell’anno ci sono molti giorni festivi, inclusi Pasqua e ponti vari. Di conseguenza il numero effettivo dei giorni di lezione rimasti è sempre più basso con il passare del tempo.

Vedi anche: Bonus regionali per figli studenti