Quando finisce la scuola 2023 in Emilia Romagna. Data fine anno scolastico a Bologna e quanti giorni mancano alle vacanze estive.

Fine scuola Emilia Romagna 2023, quanto tempo manca? Sempre meno settimane dividono gli studenti delle scuole superiori, medie ed elementari dal termine delle lezioni. Il conto alla rovescia verso le vacanze estive riguarda anche i bambini che frequentano le scuole d’infanzia, ma in questo caso l’ultimo giorno arriva in data posticipata.

Concentriamoci allora su quando chiudono le scuole in Emilia-Romagna, secondo le date stabilite dal calendario scolastico regionale. In questo modo sapremo quante settimane mancano alla fine.

Quando finisce l’anno scolastico in Emilia Romagna

A Bologna e nelle altre città della regione, le scuole terminano mercoledì 7 giugno 2023. Si tratta di una data anticipata rispetto ad altre regioni confinanti con l’Emilia, ad esempio la fine della scuola in Veneto arriva qualche giorno dopo. La scelta di quetsa data è stata presa dalla giunta regionale del governatore Bonaccini nel rispetto della deliberazione n.353/2012.

In pratica a partire dall’8 giugno 2023 gli studenti che frequentano scuole elementari, medie e i licei in questa regione, saranno ufficialmente in vacanza. Non tutti però, visto che chi deve sostenere gli esami dovrà attendere ancora qualche settimana. Sulla base di queste scadenze calcolare quanto tempo manca alla fine della scuola è semplice: bisogna contare a ritroso partendo dal 7 giugno fino ad arrivare alla data di oggi. In pratica un conto alla rovescia, che vi permetterà di stabilire il numero esatto di giorni mancanti da qui a fine anno scolastico.

Fine scuola materna Emilia Romagna 2023, data

Le scuole d’infanzia chiudono il 30 giugno 2023, quindi poco più di 3 settimane dopo le altre. In questo caso si tratta di un prolungamento necessario, che vale per tutte le regioni italiane per agevolare i genitori che lavorano nel tenere impegnati i figli più piccoli. Ma dal primo luglio inizia ufficialmente il periodo di vacanza estivo anche per i bambini che frequentano le materne.

Successivamente poi la nuova deliberazione di giunta determinerà quando inizia l’anno scolastico 2023-2024 in Emilia Romagna. Presumibilmente sarà entro la metà di settembre e in questo caso la data di inizio anno scolastico sarà la stessa per tutte le scuole di ogni ordine e grado, fino alle superiori. La comunicazione arriverà nella sezione scuola del sito ufficiale della regione Emilia come di consueto, a seguito dell’approvazione del nuovo calendario a.s. 2023-24.

Calendario festività scuola Emilia Romagna 2023

Abbiamo visto quando finiscono le scuole materne, elementari, medie e superiori in Emilia-Romagna nel 2023. Tuttavia prima dell’ultimo giorno di scuola, ci sono altre date da cerchiare in rosso nel calendario per gli studenti. Si tratta delle vacanze e dei ponti di primavera in cui le lezioni sono sospese. Per esempio quando iniziano le vacanze di Pasqua? Diamo allora uno sguardo a tutti i giorni di vacanza da qui alle fine dell’a.s. 2022-2023 per avere queste informazioni:

dal 6 all’11 aprile, festività di Pasqua

25 aprile, festa della liberazione

1 maggio, festa del lavoro

2 giugno, festa della Repubblica.

In sintesi, la scuola a Bologna e in Emilia-Romagna finisce il 7 giugno 2023, ad eccezione delle materne dove l’ultimo giorno è previsto il 30 giugno. Attenzione però alle festività ancora presenti in calendario, che riducono il numero di giorni effettivi di lezione che mancano alla fine dell’anno scolastico.

