Bonus asilo nido Emilia Romagna 2023. A chi spetta la tariffa agevolata per i nidi privati e pubblici convenzionati. Requisiti, importi e comuni aderenti.

Bonus nido 2023, in diversi comuni della regione Emilia Romagna si può richiedere il contributo per abbassare la retta dei nidi. Da Bologna a Riccione e non solo, sono diverse le amministrazioni comunali che mettono a disposizione somme fino a 700 euro mensili per famiglie con figli iscritti alle scuole d’infanzia.

Ecco allora quali sono i requisiti necessari per accedere al contributo, a quanto ammonta e come richiederlo comune per comune.

Bonus asilo nido 2023 comune di Bologna

A Bologna sono previste tariffe agevolate per le iscrizioni nei nidi privati convenzionati con il comune. In altre parole viene assegnato un contributo per abbassare il costo per l’iscrizione alle strutture dei servizi educativi. Come previsto dal bando comunale possono accedere al sostegno:

bambini e bambine residenti a Bologna, così come almeno uno dei genitori

figli con età compresa fra 3 e 36 mesi iscritti ai nidi convenzionati

famiglie con Isee fino a 45.000 euro.

L’importo del contributo assegnato, in riduzione della retta è più alto quanto più basso è il reddito familiare. In particolare può arrivare fino a 710 euro mensili, per redditi fino a 12.000 euro. Mentre l’importo per fasce di reddito più alte diminuisce fino a un minimo di 230 €. In presenza di due fratelli dello stesso nucleo familiare, che vanno il nido, è riconosciuto un sconto aggiuntivo fino a 96 euro.

Per approfondire nel dettaglio importi, documenti necessari, tempi e modalità di richiesta per questo incentivo potete consultare l’avviso pubblico presente sul sito internet del capoluogo emiliano.

Contributo nido comune di Riccione

Anche il comune di Riccione nel 2023 consente di accedere al contributo previsto dall’iniziativa “bimbi al nido con la regione Emilia Romagna“. Consiste in uno sconto di importo variabile proporzionale al reddito Isee, sul pagamento mensile da inviare per il nido. Tale incentivo si somma a quello previsto a livello nazionale dell’Inps. Quindi in alcuni casi permette di azzerare l’importo da pagare per le famiglie con figli di età compresa fra 0 e 3 anni frequentanti i nidi.

Anche in questo caso sono previsti limiti Isee e termini per la presentazione della richiesta, che saranno pubblicati a breve sul sito del comune, come confermato dal sindaco Sandra Villa. Per le somme erogate, se venisse confermato quanto fatto nel 2022 alle famiglie con Isee fino a 25.000 le rette sarebbero azzerate sommando i contributi statali e locali. Mentre sopra questa soglia il contributo potrebbe arrivare fino a 2.500 euro l’anno.

Altri comuni che danno il bonus nidi in Emilia

Quelli che abbiamo visto sono i comuni dove attualmente le amministrazioni comunali si sono già attivate per l’apertura dei bandi di richiesta. Ma ovviamente non sono gli unici, visto che la regione assegna contributi a tutti i comuni che ne hanno fatto richiesta.

Di conseguenza nelle prossime settimane potrebbero essere pubblicati gli avvisi per i contributi per il nido in comuni Modena, Parma, Reggio Emilia e tanti altri. In alcuni casi, nei comuni più piccoli, i bandi potrebbero già essere attivi, quindi vi consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale di quello che vi riguarda oppure di chiedere informazioni in municipio per vedere se potete già richiederlo. In caso contrario potete tornare spesso su questa pagina aggiornata dove trovate le ultime sui bonus per famiglie con figli che vanno al nido.

Al nido con la regione Emilia 2023, quando arriva

Come visto requisiti, importi, tempi e modalità di richiesta sono diversi a seconda del comune di residenza. Per questo i tempi di erogazione dell’agevolazione cambiano di caso in caso. Di solito una volta chiusi i termini per presentare istanza i comuni individuano una lista di nuclei familiari beneficiari a cui erogano il contributo tramite bonifico bancario o voucher.

Quindi anche se non c’è una data uguale per tutti, il bonus nido 2023 dovrebbe arrivare nei prossimi mesi dai comuni dell’Emilia-Romagna aderenti. Grazie a questi contributi per famiglie numerose, i genitori possono abbassare e in alcuni casi azzerare i costi per le frequenza dei bambini nelle strutture educative convenzionate. Si tratta quindi di un aiuto prezioso per i bilanci familiari.

