Bonus asilo nido 2023 Liguria. Fino a 200 euro al mese per figli che frequentano i nidi. Da quando si può fare domanda online, Isee e dopo quanto arriva il rimborso.

Bonus nido 2023, la regione Liguria eroga un aiuto economico per i genitori con bambini piccoli che frequentano le scuole d’infanzia. Il contributo regionale, detto anche voucher nidi, consiste in una somma di denaro fino a 200 euro assegnata per 10 mensilità. In altre parole l’agevolazione permette di coprire le spese sostenute dalla famiglie per iscrizione e frequenza del nido per i figli.

Concentriamoci quindi su come richiedere il rimborso per per le rette del nido, visto che è la cosa che più interessa ai genitori. Ma anche quanto deve essere l’Isee per avere l’agevolazione e quando arrivano i soldi.

Vedi anche: Bonus nido 2023 fino a che età si può avere

Voucher nido regione Liguria 2023: requisiti

Il bando regionale denominato “quinta edizione di voucher nido” prevede aiuti economici in favore dei nuclei familiare con:

minori a carico di età compresa fra 3 e 36 mesi che frequentano gli asili nido

che frequentano gli asili nido residenza in un comune della regione Liguria

cittadinanza italiana, UE o con permesso di soggiorno di lungo periodo

un Isee familiare fino a 20.000 euro.

Con riferimento alle scuole d’infanzia frequentate l’avviso pubblico specifica che possono essere sia pubbliche che private, purché presenti e accreditati nel territorio regionale. Inoltre l’iscrizione deve già essere avvenuta nel momento in cui si presenta l’istanza.

Filse bonus nido 2023 quando fare domanda online

Mamma e papà in possesso dei requisiti possono presentare domanda per il voucher nido sul sito internet www.filse.it dal 10 marzo fino al 31 maggio 2023 (o fino ad esaurimento delle risorse disponibili).

Quindi la richiesta si presenta esclusivamente online insieme a tutta la documentazione e il modulo completato in ogni sua parte, con i dati necessari. In allegato all’istanza bisogna inserire le ricevute di pagamento delle rette già sostenute per la frequenza del figlio (ovvero le fatture). I documenti devono essere caricati in formato elettronico sulla piattaforma Filse e corredati dalla firma del genitore.

Vedi anche: Bonus affitto 2023 Liguria quando esce il bando

Importi bonus asili nido 2023 regione Liguria

Il valore del voucher è pari a 200 euro al mese per i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 10.000 euro. Mentre per chi rientra nella fascia di reddito compresa fra 10.001 e 20.000 euro, il rimborso è di 100 euro mensili.

L’utilizzo del buono copre 10 mensilità, ovvero quelle comprese fra il primo settembre 2022 e il 30 giugno 2023. Di conseguenza l’importo massimo ottenibile da ogni famiglia è pari a 2.000 euro l’anno nel primo caso, mentre può arrivare fino a 1.000 € per i redditi superiori a 10.000 euro.

Ma per stabilire con esattezza il valore del rimborso, bisogna vedere a quanto ammonta la spesa sostenuta dal nucleo familiare per la retta. Inoltre, possono influire sulla somma erogata anche l’eventuale beneficio del contributo nido già previsto a livello nazionale dall’Inps o di altri bonus per famiglie numerose eventualmente percepiti.

Bonus nidi 2023 Liguria, quando arrivano i soldi

Una volta approvata la richiesta e individuata la lista dei beneficiari, Filse provvederà all’erogazione del bonus nido 2023. Il pagamento della somma dovuta a rimborso, verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente bancario. Per questo durante la presentazione della richiesta bisogna inserire il proprio Iban in cui si desidera ricevere il contributo.

Probabilmente i primi pagamenti avverranno dopo la chiusura dei termini per fare richiesta, di conseguenza da giugno 2023 in poi, salvo diverse comunicazioni della regione. Per approfondire ogni altro aspetto sull’incentivo potete consultare il bando voucher nido 2023 Liguria disponibile in formato pdf da scaricare.

In sintesi, il bonus asilo nido 2023 in Liguria spetta alle famiglie con figli che frequentano le scuole d’infanzia e con determinati requisiti reddituali. Si può richiedere online sul sito del Filse dal 10 marzo in poi. Il rimborso fino a un massimo di 2.000 euro l’anno viene erogato tramite bonifico e serve per l’abbattimento dei costi per le rette.

Vedi anche: