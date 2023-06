Bonus asili nido 2023 regione Sardegna. Isee, come richiedere il contributo nidi gratis fino a 2.200 euro l’anno a figlio e quando arriva.

Il bonus asilo nido Sardegna 2023 è stato rinnovato dalla giunta del presidente Solinas, a favore di famiglie con figli a carico che frequentano le scuole d’infanzia. Ma per avere il sostegno per azzerare la retta del nido bisogna rispettare limiti Isee e altri requisiti previsti dal bando.

Approfondiamo quindi tutto quello che c’è da sapere sul bonus nidi gratis regione Sardegna 2023: chi ne ha diritto, quando richiederlo e info sulla data di pagamento.

Bonus asilo nido Sardegna 2023: Isee e requisiti

La regione Sardegna ha confermato il sostegno economico per famiglie con bambini piccoli che frequentano nidi e micronidi pubblici o privati. Secondo quanto indicato dall’avviso pubblico il contributo nel 2023 spetta a famiglie:

residenti in Sardegna

con figli di età compresa fra 0 e 3 anni che frequentano gli asilo nido presenti sul territorio regionale durante l’anno scolastico 2023-24

con un Isee fino a 40.000 euro

che hanno già fatto richiesta per il bonus nidi Inps nazionale risultando idonei.

L’importo massimo è pari a 200 euro mensili per ogni figlio a carico. Il contributo è pari a 11 mensilità (da settembre a luglio) da 200 € ciascuna, per un totale che può arrivare fino a 2.200 euro. L’aiuto è cumulabile con l’incentivo nazionale per i nidi e consente di abbattere i costi della retta annuale per i servizi d’infanzia.

Bonus nidi gratis 2023 Sardegna, domanda comuni

La richiesta di accesso al contributo per i nidi si deve inviare al comune dove si trova la struttura che offre i servizi di prima infanzia. Quindi per esempio se l’asilo frequentato è ubicato a Cagliari, devi fare domanda per il Bonus nidi gratis 2023 Cagliari nei tempi e modi indicati dal bando comunale. Stesso discorso per il buono nidi Sassari, Nuoro, Selargius e tutte le altre località presenti sull’isola.

Per avere informazioni più specifiche, oltre a consultare il sito ufficiale della regione Sardegna, ti consiglio di guardare il portale online del tuo comune. Oppure di andare direttamente negli uffici comunali e chiedere informazioni sul bonus asilo nido Sardegna 2023. Le scadenze e la modalità di invio richiesta (telematica o cartacea) infatti variano a seconda delle località.

Bonus asili nido gratis Sardegna 2023, quando viene pagato

Al momento non c’è una data ufficiale per i pagamenti del bonus asili nido Sardegna, visto che i bandi sono in apertura. Tuttavia dopo la scadenza dei termini per presentare le domande, ciascun comune stilerà una graduatoria con i nomi delle famiglie destinatarie. Solo da quel momento partiranno i pagamenti, presumibilmente tramite l’Iban bancario indicato durante l’istanza.

Indicativamente, in base a quanto accaduto per l’avviso nidi gratis 2022-23 i soldi dovrebbero arrivare a inizio annuo nuovo, di conseguenza nei primi mesi del 2024. Ma se ci saranno ulteriori news sul pagamento del contributo nidi regionale in Sardegna, troverai nella sezione economia di donnesulweb.it tutti gli aggiornamenti.

In sintesi, il bonus asilo nido Sardegna 2023 spetta ai nuclei familiari con figli a carico che frequentano i nidi nei comuni dell’isola. Il contributo, cumulabile con l’incentivo nazionale, copre i costi sostenuti fino a 200 euro al mese per 11 mensilità. Si richiede al comune e arriva dopo l’approvazione delle graduatorie dei beneficiari.

