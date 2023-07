Come ottenere il bonus libri scolastici 2023 regione Sardegna. Che Isee serve per richiedere il rimborso, domanda e quando viene pagato.

Il bonus libri 2023 Sardegna è stato confermato dalla regione, che ha stabilito i requisiti per accedere al contributo per studenti. Si tratta di un rimborso destinato ai nuclei familiari con determinate soglie Isee, che una volta richiesto permette di ricevere una somma di 200 euro.

Concentriamoci quindi su quanto deve essere il reddito e come fare domanda per ricevere la borsa di studio 2023 regione Sardegna.

Bonus libri 2023 Sardegna a chi spetta

In base a quanto previsto dal bando regionale, il rimborso per l’acquisto di libri di testo spetta agli alunni che:

fanno parte di una famigli con Isee fino a 14.650 euro

hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado (ovvero le superiori) durante l’a.s. 2022/2023 ubicate nella regione

sono residenti in uno dei comuni della Sardegna.

Le risorse a disposizione per questa iniziativa ammontano a 1,273 milioni di euro e saranno distribuiti per sostenere il diritto allo studio.

Come richiedere il bonus libri 2023 Sardegna?

I genitori degli studenti in possesso dei requisiti appena citati, oppure gli stessi alunni se maggiorenni, possono presentare la domanda. Nel dettaglio l’istanza deve essere inviata al proprio comune di residenza.

Di conseguenza se vivete per esempio a Cagliari, sarà in questo municipio che dovrete inviare la richiesta, secondo termini e modalità previsto dal singolo avviso pubblico. Stesso discorso se vivete a Sassari o in qualunque altra località dell’isola. Quindi per conosce come fare domanda il consiglio è quello di verificare scadenze e modalità direttamente sul sito del vostro comune oppure andando negli uffici. In alternativa trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno sul sito ufficiale delle regione Sardegna nella sezione notizie.

Graduatoria borsa di studio regione Sardegna

I municipi, una volta ricevute tutte le istanze, inviano quelle accettate alla regione Sardegna, che stilerà una graduatoria con i nomi dei beneficiari. In questa occasione viene data priorità agli studenti dei licei che fanno parte di famiglie con redditi più bassi o in alternativa a quelli più giovani.

Successivamente questa lista verrà inviata al Ministero dell’istruzione che provvederà al pagamento, tramite bonifico domiciliato alle famiglie destinatarie.

Quando arriva il rimborso libri 2023 Sardegna

Al momento non si conoscono ancore le date dei pagamenti, visto che il bando è ancora aperto. Chi non dovesse rientrare in questo contributo, potrà accedere ai successivi che arriveranno prossimamente dalla regione. Troverete nella sezione economia di Donnesulweb ogni altro aggiornamento su questa e tutte le altre agevolazioni per figli studenti.

Riassumendo, il bonus libri 2023 Sardegna spetta a studenti delle superiori con determinati requisiti previsti dal bando. Consente di ricevere un rimborso di 200 euro sulle spese sostenute per acquistare il materiale didattico. Le domande si presentano ai comuni e il pagamento arriva dal Miur tramite bonifico alle famiglie beneficiarie presenti in graduatoria.

