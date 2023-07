Bonus libri scolastici 2023/2024 regione Emilia Romagna. Come chiedere online il rimborso spese per i libri, che Isee serve e quando arriva.

Il bonus libri 2023-24 Emilia Romagna è stato approvato dalla giunta regionale Bonaccini con deliberazione n.1168 del 10 luglio 2023. Consiste in un contributo sulle spese sostenute dalle famiglie con figli studenti per l’acquisto di materiale didattico durante l’a.s. 2023-24.

Ecco dunque a chi spetta il rimborso libri della regione Emilia, quando si può richiedere e le possibili date dei pagamenti.

Bonus scuola 2023-24 Emilia Romagna requisiti

Come si legge sul bando pubblico regionale, questo incentivo spetta agli studenti:

iscritti a scuole secondarie di primo e di secondo grado

residenti in uno dei comuni dell’Emilia Romagna

con un’età inferiore a 24 anni

che fanno parte di un nucleo familiare con Isee fino a 15.748,78 €.

Con particolare riferimento alle soglie di reddito, l’avviso pubblico specifica che sono due le fasce Isee prese in considerazione. La prima, quella che ha priorità per l’assegnazione dei contributi, è compresa fra 0 e 10.632,94 euro. Mentre la seconda parte da 10.632,95 e arriva a 15.748,78 euro.

Come richiedere il bonus libri 2023-24 Emilia Romagna

E’ possibile inviare la domanda esclusivamente online, sulla piattaforma Ergo scuola della regione Emilia Romagna. Potete mandare l’istanza dal 5 settembre e fino alla scadenza del 26 ottobre 2023. Per accedere alla procedura bisognerà inserire le proprie credenziali Spid, quindi se non ne siete ancora in possesso vi consigliamo di procurarvele prima dell’apertura del bando.

Alla domanda bisogna allegare la somma spesa per il materiale didattico previsto dal piano di studi dell’alunno, in base all’istituto frequentato. Inoltre, si deve completare tutta la procedura inserendo i dati personali, un indirizzo e-mail e l’iban dove eventualmente ricevere il rimborso spettante.

Ergo scuola rimborso libri Emilia Romagna

Chi avesse bisogno di un aiuto per completare la richiesta online, può avvalersi dell’aiuto dei caf, che compileranno la domanda per voi. Gli importi e la lista dei beneficiari saranno determinate dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle richieste. Saranno i comuni di residenza a stilare la graduatoria dei destinatari in base alle fasce isee e alla disponibilità finanziaria accordata dalla regione.

Quindi per avere ulteriori informazioni vi consigliamo di leggere l’avviso pubblico del vostro comune relativo ai libri di testo. Ad esempio se vivete a Bologna sarà la comunicazione di questo municipio quello da tenere in considerazione. Stesso discorso per ogni altra località di questa regione.

Quando arriva il bonus libri 2023-24 Emilia Romagna?

Al momento non esiste ancora una data esatta di pagamento del rimborso per l’acquisto dei libri. Tuttavia l’accredito avverrà solo dopo la chiusura del bando e la pubblicazione delle graduatorie. Di conseguenza è presumibile che i soldi arrivino a partire dal mese di novembre 2023 in poi, con possibilità che la procedura si concluda a inizio 2024, come successo lo scorso anno per lo stesso incentivo regionale.

In sintesi, il bonus libri 2023-24 Emilia Romagna spetta agli studenti in possesso di determinati requisiti reddituali e non. Si richiede online sulla piattaforma ergo scuola e viene pagato dopo la scadenza dei termini di presentazione delle istanze, sulla base delle graduatorie comunali che avvantaggiano le famiglie con Isee più basso.

