Bonus libri di testo 2023 2024 Marche. Come chiedere il rimborso per studenti di scuole superiori. Isee, importi, domanda, scadenze e pagamenti.

Contributi libri scolastici 2023/24, la regione Marche con DDS n.209 del 26/09/2023 ha approvato il bando per l’assegnazione del bonus libri. Si tratta di un rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per acquistare materiale didattico per l’a.s. 2023-2024, che consente di risparmiare oltre 300 euro in alcuni casi.

Ecco quindi a chi spetta l’agevolazione prevista nelle Marche, come fare domanda e quanto si può risparmiare sui libri.

Contributi libri scolastici 2023/24 Marche, beneficiari

Il bando della regione Marche stabilisce che possono accedere alle agevolazioni per l’acquisto di materiale didattico, i genitori di studenti:

iscritti all’anno scolastico 2023 2024 in una scuola superiore (licei, istituti tecnici o professionali)

residenti in uno dei comuni della regione

con cittadinanza italiana, UE o permesso di soggiorno di lungo periodo

con Isee familiare fino a 10.632,94 euro.

Quindi se ti stai chiedendo come risparmiare sui libri, vivi nelle Marche e tuo figlio frequenta una scuola superiore, nel prossimo capitolo capirai cosa fare.

Regione Marche bonus libri 2023-24 domanda

La domanda si presenta al proprio comune di residenza. Di conseguenza termini e modalità di invio dell’istanza dipendono da ciascun avviso comunale. Quindi per esempio se vivi nella città di Ancona sarà qui che devi fare domanda, stesso discorso per le altre località, da Ascoli a Fermo, da Pesaro a Loreto fino a tutte le altre.

Tuttavia esiste una scadenza entro cui i comuni devono trasmettere le domande alla regione: quella del 22 novembre 2023. Di conseguenza il termine ultimo per chiedere il bonus libri di testo sarà prima di questa data in ogni comune marchigiano. Quindi il consiglio è quello di verificare sul sito del tuo paese le condizioni dell’avviso pubblico.

L’assegnazione del contributo è subordinata alla presentazione del modulo della richiesta con allegata la rendicontazione delle spese sostenute per acquistare i libri di scuola. In linea generale le richieste dovranno essere presentate online (o alternativamente in formato cartaceo direttamente presso gli uffici comunali).

Contributi libri scolastici 2023/24 Marche, quanto si risparmia

Gli importi concessi a ciascun studente, per rimborsare del tutto in parte i costi sostenuti per comprare i libri, dipendono dalla scuola e dalla classe frequentata. In particolare le somme attribuite arrivano fino a 335 euro per gli alunni che frequentano i licei classici. Negli altri casi sono di importo inferiore, ma sempre sopra i 120 euro, che rappresenta la somma minima.

Ecco tutti gli importi assegnati alle famiglie in possesso dei requisiti per i contributi libri scolastici 2023/24 Marche, in base all’istituto che frequentano. Dati della tabella forniti dal sito internet della regione.

Quando pagano il bonus libri 2023/2024 Marche

Al momento non è ancora nota la data dei pagamenti del contributo ai beneficiari. Tuttavia il bando prevede che le risorse assegnate ai comuni dalle regioni devono essere rendicontate fra il 10 aprile e il 16 maggio 2024. Di conseguenza i soldi dovrebbero arrivare alle famiglie beneficiarie prima di queste data, probabilmente a inizio anno nuovo. I destinatari verranno comunque avvisati tramite il recapito fornito durante la presentazione della richiesta.

Riassumendo, i contributi libri scolastici 2023/24 della regione Marche si richiedono al comune di residenza, se si possiedono i requisiti previsti dal bando. L’importo dipende dalla scuola frequentata dallo studente e i pagamenti avverranno dopo la chiusura dei termini per inviare le istanze.

