Bonus libri regione Abruzzo 2023. Come richiedere il rimborso per i libri scolastici ai comuni. Requisiti Isee, scadenza domande e quando viene pagato.

Il bonus libri 2023 è disponibile in Abruzzo per gli studenti che frequentano le scuole superiori. Come previsto dal bando regionale consiste in un rimborso sulle spese sostenute dalle famiglie per acquistare i libri di testo, necessari per adempiere all’obbligo scolastico.

Per richiedere questo contributo al proprio comune sono necessari determinati requisiti, con i rimborsi che avvengono solo dopo l’approvazione delle istanze. Ecco allora nel dettaglio chi sono i beneficiari e come ottenere il contributo regionale nel 2023.

Bonus libri Abruzzo 2023 quali sono i requisiti

Come stabilito dalla disposizioni della giunta regionale, il rimborso spese per l’acquisto di libri di testo spetta alle famiglie di cui fanno parte studenti:

residenti in uno dei comuni dell’Abruzzo

che frequentano la scuola secondaria superiore

con un Isee aggiornato annuale fino a un massimo di 15.493,71 euro

annuale fino a un massimo di che non hanno già ricevuto un altro sostegno pubblico per acquistare i libri scolastici.

Per calcolare l’ISEE familiare ci si può rivolgere direttamente all’Inps o al Caf che compie l’operazione gratis.

Come si richiede il bonus libri 2023 in Abruzzo

La richiesta di accesso al rimborso per le spese scolastiche, deve essere presentata al comune di residenza. Quindi ad esempio se vivete nel comune di Pescara, dovete inviare la richiesta tramite le modalità previste ed entro le scadenze del bando locale. Stesso discorso per le altre città abruzzesi, da Chieti a L’Aquila passando per Teramo, Vasto e Lanciano.

Nella maggior parte dei casi il contributo si può richiedere fino al mese di marzo 2023, ma in altri la scadenza arriva prima. Per questo il consiglio è quello di verificare entro quando inviare l’istanza direttamente sul sito ufficiale del vostro comune o in municipio. Le modalità di trasmissione della richiesta sono:

online sul sito del comune, accedendo tramite Spid , Cie o Cns

, Cie o Cns via mail, inviando la documentazione necessaria tramite PEC.

Che documenti servono per il rimborso libri scolastici

Come specifica il bando regionale, alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti:

nome, cognome e classe frequentata dallo studente

importo della spesa sostenuta (scontrino idoneo del pagamento)

elenco dei libri scolastici acquistati

attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità (2023)

fotocopia del documento di identità valido del genitore richiedente e dello studente.

Di seguito trovate ogni altra informazione fornita dalla regione Abruzzo sui contributi per studenti che frequentano le scuole superiori.

CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI 2023 ABRUZZO

Quanto è il rimborso libri 2023 in Abruzzo

La ripartizione delle risorse ai comuni prevede due tipologie di importo assegnate agli studenti beneficiari. In particolare:

266,28 euro per ogni alunno beneficiario che adempie all’obbligo scolastico

per ogni alunno beneficiario che adempie all’obbligo scolastico 186,59 euro per ogni studente che frequenta la scuola secondaria a.s. 2022/23.

Per chi si chiedesse invece quando arrivano i soldi, il rimborso viene effettuato dopo l’ammissione al beneficio da parte del comune, che si occupa di effettuare tutti i controlli necessari. Una volta stilata la lista dei destinatari il municipio comunica i nomi alla regione, entro il termine perentorio del 28 aprile 2023. Da questo momento in poi avviene l’erogazione dell’importo spettante, tramite il mezzo di pagamento indicato durante la presentazione della domanda. Quindi ad esempio se avete inserito il vostro iban bancario, tramite bonifico sul conto corrente.

Riassumendo, gli studenti residenti in Abruzzo, che fanno parte di famiglie con redditi bassi, possono richiedere al comune il bonus libri scolastici 2023. E’ un rimborso fino a 266 euro sulle spese sostenute per ogni alunno, che arriva dopo l’approvazione dell’istanza.

