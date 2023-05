Bonus vacanze 2023 Abruzzo. Come risparmiare sulle ferie al mare o in montagna fino a 750 euro per gruppi di persone. Ecco dove andare in vacanza in Abruzzo.

Il bonus vacanze 2023 si può richiedere in Abruzzo trascorrendo 2 o più notti al mare o in montagna. L’iniziativa della camera di commercio del Gran Sasso d’Italia prevede un contributo per i pernottamenti sul territorio delle province di Teramo e L’Aquila. Di conseguenza vi rientrano sia le località di mare presenti sul litorale teramano, sia le montagne, come tutto il parco nazionale del Gran Sasso e non solo presenti in entrambe le province.

Vediamo allora chi sono i beneficiari dell’agevolazione regionale, a quanto ammonta e dove si può spendere.

Bonus vacanze 2023 in Abruzzo, a chi spetta

Come riporta l’avviso pubblico il contributo per le vacanze in Abruzzo spetta per soggiorni di:

gruppi di almeno 25 persone

nel territorio delle province di L’Aquila e Teramo (di conseguenza non è previsto per quelli a Pescara e Chieti) per almeno 2 notti consecutive nelle strutture ricettive

durante il periodo della bassa stagione, ovvero fino al 15 giugno 2023 oppure dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.

Il contributo spettante è pari a 30 euro a persona e fino a un massimo di 750 euro complessivi, per godervi le vacanze in questa regione. Inoltre è previsto un rimborso del 50% sulle spese di partecipazione ad attività guidate. Vediamo allora nel capitolo che segue dove si può utilizzare il contributo, partendo dalle località di mare per poi passare a quelle di montagna.

Vacanze al mare in Abruzzo, dove andare con il bonus

Se volete utilizzare questo contributo per le vacanze al mare in Abruzzo, ecco dove vi suggeriamo di andare. Visto che il contributo riguarda la provincia di Teramo, si possono prendere in considerazione le località presenti sulla costa teramana.

Fra queste 7 hanno ricevuto la bandiera blu (il riconoscimento assegnato ogni anno per la qualità delle acque marine). Si tratta di: Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi. Qui sono tante le spiagge larghe e sabbiose dove trascorrere momenti di relax sotto al sole, in particolare a Roseto e Tortoreto. Ma c’è anche spazio per il verde vicino al mare, ad esempio nei pressi della Torre di Cerrano a Pineto, dove la pineta rappresenta un polmone verde che consente di rinfrescarsi proprio di fianco al mare.

Dove utilizzare il voucher vacanza Abruzzo in montagna

Se invece del relax al mare, preferite la montagna, magari per fare attività di escursione, trekking e quant’altro, avete altre opzioni per usufruire del bonus vacanze in Abruzzo. In particolare:

Campo Imperatore all’Aquila, con ampie distese per andare in bici, oppure fare percorsi che vi portano fino alla vetta più alta degli Appennini, il Gran Sasso

all’Aquila, con ampie distese per andare in bici, oppure fare percorsi che vi portano fino alla vetta più alta degli Appennini, il Gran Sasso Rocca Calascio, in provincia dell’Aquila per ammirare il castello in alta quota

in provincia dell’Aquila per ammirare il castello in alta quota I monti della Laga e Prati di Tivo sulle montagne della provincia di Teramo.

Questi alcuni esempi, ma ci sono altri posti che potete visitare, risparmiando grazie a questa promo. Insomma le opzioni sono diverse, ma prima di scegliere dove andare vi consigliamo di dare un’occhiata alle previsioni meteo estate 2023.

Bonus 2023 vacanze Abruzzo, come si richiede e quando arriva

Per ottenere questo incentivo, oltre a prenotare in una delle mete indicate, bisogna scaricare il modulo per la domanda sul sito ufficiale della camera di commercio del gran sasso. Una volta riempito il documento in ogni sua parte, bisogna inviarlo all’indirizzo [email protected], almeno una settimana prima dell’inizio della vacanza.

Se si possiedono i requisiti il bonus vacanze 2023 Abruzzo viene accordato e oltre allo sconto sui pernottamenti si ricevono rimborsi del 50% sulle attività guidate. Quindi se state pensando di fare le vacanze al mare o in montagna in questa regione, vi conviene scegliere una delle località di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

