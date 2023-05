Bonus vacanze 2023 Fvg, strutture aderenti. Elenco Hotel che accettano il voucher vacanza regionale fino a 320 euro. Dove si trovano e come chiedere il buono per turisti.

Il bonus vacanze Fvg 2023 è una delle agevolazioni regionali che permette di trascorrere le ferie risparmiando sul costo dei pernottamenti. Si tratta di incentivi erogati sotto forma di voucher di importo compreso fra 40 e 320 euro per nucleo familiare. A patto di trascorrere le vacanze in Friuli Venezia Giulia, prenotando in una delle strutture aderenti all’iniziativa.

Per questo vi proponiamo quali requisiti servono e l’elenco completo delle strutture convenzionate in cui scegliere di pernottare per ottenere i voucher turesta in Fvg.

Bonus vacanze Fvg 2023 come funziona e a chi spetta

Per richiedere il contributo bisogna essere residenti nella regione Fvg e prenotare in un hotel o una struttura ricettiva presente nella regione. Di conseguenza l’incentivo è destinato solo a chi vive in Friuli (non ai residenti di altre regioni italiane), non a caso si chiama Voucher turesta.

La prenotazione deve riguardare un solo hotel o casa, dunque non può essere suddivisa su più strutture alberghiere. L’accesso al contributo invece non è legato in alcun modo all’Isee. Di conseguenza non è necessario avere alcuna attestazione sul reddito per godere di questa agevolazione.

Dove si può usare il voucher Turesta in Fvg 2023?

Il buono per le vacanze si può utilizzare nei territori dei comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, nelle aree montane e in quelle dove c’è un sito regionale culturale UNESCO. Ecco l’elenco di tutte le strutture aderenti al bonus vacanza Fvg in formato pdf da scaricare, così potrete scegliere quella che preferite. La lista degli hotel o delle case accreditate è aggiornata al 3.05.2023 come riporta il sito ufficiale della regione.

Voucher Turesta in Fvg 2023 importi e come funziona

Ogni cittadino può usufruire di un solo voucher durante l’anno. L’importo per ogni buono è pari a 80 euro, fino a massimo di 320 euro. Di conseguenza il numero limite di persone per nucleo familiare che possono accedere all’agevolazione è pari a 4 persone (80*4=320). Tale somma si potrà scalare rispetto al prezzo da pagare per il soggiorno.

Quindi per esempio se dovete pagare un conto di 200 euro per singola persona, potrete avere uno sconto di 80 euro, pagando così 120 euro e così via. Se il costo del soggiorno è pari o inferiore al valore del voucher, lo sconto è pari al costo della vacanza. In pratica potrete soggiornare gratis.

Bonus vacanze Fvg 2023 come richiederlo e fino a quando

Per ottenere il buono basta contattare la struttura e prenotare il soggiorno di almeno 2 o 3 notti consecutive. Inoltre, bisogna presentare una dichiarazione del Voucher TUReSTA” compilata e sottoscritta, unitamente alla copia di un documento d’identità. Moduli e procedure sono disponibili sul sito della regione Friuli dai 7 giorni precedenti l’inizio del soggiorno fino alla fine dello stesso.

Riassumendo, il bonus vacanza Fvg 2023 consente di trascorrere le vacanze in questa regione, usufruendo di sconti sul pernottamento nelle strutture convenzionate fino a 320 euro. Quindi in base al prezzo di pagare potreste avere diritto a un soggiorno gratuito o comunque molto conveniente. In ogni caso Per scegliere il periodo migliore per andare in vacanza in Friuli o nel resto d’Italia, vi consigliamo prima di dare un’occhiata alle previsioni meteo estate 2023 per sapere quando arriverà il bel tempo. Ma anche agli scioperi giugno 2023 dei trasporti, per evitare brutte sorprese per aerei, treni o altri mezzi pubblici.

