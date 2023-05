Bonus affitti 2023 regione Fvg. Come richiedere il contributo per l’affitto di casa ai comuni. Requisiti, Isee, scadenza domande e quando arrivano i soldi.

Il bonus affitto 2023 Fvg è l’agevolazione regionale in favore delle famiglie con redditi bassi che vivono in una casa in affitto. Il contributo serve per abbassare la spesa sostenuta per la locazione di un’abitazione in uno dei comuni del territorio della regione.

Ma per richiedere questo aiuto economico bisogna avere determinati requisiti Isee e non solo. Ecco allora chi ne ha diritto, come e quando fare domanda, fino ad arrivare ai pagamenti.

Contributo affitto 2023 Fvg, a chi spetta

In base a quanto prevede il bando regionale, il sostegno economico per pagare l’affitto spetta alle famiglie con:

un Isee non superiore a 13.391,82 euro

residenza per almeno 24 mesi in uno dei comuni della regione

cittadinanza italiana, UE o con permesso di soggiorno di lungo periodo

un regolare contratto di affitto (e senza proprietà di altri alloggi ovunque ubicati)

pagamenti dei canoni di locazione effettuati in modo regolare.

Con particolare riferimento alla soglia Isee per accedere al sussidio, il tetto di 13.391,82 € serve a ricevere un contributo maggiore. Tuttavia anche chi possiede un Isee fino a 20.000 euro può ottenere un incentivo per il fitto, ma di importo minore rispetto alla fascia di reddito più bassa.

Quando si fa la domanda del bonus affitto Fvg 2023?

La richiesta deve essere presentata da persone maggiorenni in possesso dei requisiti citati, al proprio comune di residenza. Quindi ad esempio se siete residenti a Trieste o a Udine, dovrete inviare l’istanza qui, rispettando modalità e scadenze indicate da ogni avviso pubblico comunale. In altre parole le istanze si possono inviare solo dopo l’apertura dei singoli avvisi locali.

Ad esempio il bando del comune di Trieste consente di inviare la domanda di adesione al contributo fino al 19 maggio 2023. Tramite PEC, quindi online, oppure con consegna a mano presso gli uffici. Per conoscere ogni altro requisito del bonus affitto Trieste 2023 potete consultare il sito ufficiale del comune. Stesso discorso per ogni altra località del Friuli che vi interessa. Di conseguenza il consiglio è quello di verificare i dettagli al vostro municipio o al suo sito internet.

Pagamento contributo affitto 2023 Fvg

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle richieste, i comuni individuano i nuclei familiari beneficiari tramite graduatoria. Dopo la comunicazione, con apposito avviso sul portale online oppure negli uffici comunali, dovrebbero avvenire i pagamenti, presumibilmente tramite bonifico all’Iban indicato dal richiedente.

Per stabilire l’importo si prende in considerazione tutta la documentazione presentata in allegato alla richiesta, dei canoni di locazione pagati durante tutto il 2022. L’importo massimo erogabile a seconda della fascia Isee della famiglia può arrivare fino a 3.110 euro annui (se il reddito è inferiore a 13.391,82 €) oppure fino a 2.330 euro l’anno (per redditi fino a 20.000 €). Tali importi sono compatibili con la quota Rdc affitto 2023 entro i limiti stabiliti dalla legge.

In sintesi, il bonus affitto Fvg 2023 spetta a chi vive in un’abitazione pagando un canone di locazione. Ma solo in presenza di determinati requisiti Isee e non solo. Le domande per il contributo si presentano al comune di residenza, che individua i beneficiari tramite graduatorie.

