Bonus affitto 2023 regione Puglia. Da Bari a Lecce, ecco quali sono i comuni dove si trova il contributo affitti di casa. Isee, importi, domande e quando arriva.

Bonus affitto Puglia. Nel 2023 sono diversi i comuni della regione che concedono il rimborso dei canoni di locazione alle famiglie con redditi bassi. Il contributo spetta ai nuclei familiare che vivono in una casa in affitto e rispettano altri requisiti previsti dal bando regionale. Tuttavia sono i singoli comuni con apposito avviso a determinare tempi e modalità di presentazione delle richieste.

Per questo è importante conoscere in quali paesi della Puglia si può richiedere il bonus fitti 2023 ora. Ve li riportiamo di seguito, alcuni sono capoluoghi di provincia o città, altri comuni più piccoli.

Contributo alloggiativo 2023 Bari

Il comune di Bari ha pubblicato il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento della locazione. In particolare il bonus fitto spetta alle famiglie:

in possesso di regolare contratto d’affitto durante l’anno 2021

residenti nel comune di Bari che vivono nell’abitazione oggetto della locazione

con cittadinanza italiana, UE o con permesso di soggiorno

con reddito annuo riferito al 2021 fino a un massimo di 15.250 euro.

Il bonus affitto Bari 2023, di importo annuo fino a 3.000 euro, si può richiedere già da ora e fino alla scadenza del 21 febbraio 2023. Per inviare la domanda i cittadini in possesso dei requisiti hanno due opzioni:

tramite raccomandata all’indirizzo: Agenzia per la Casa – Ripartizione Patrimonio – Viale Archimede 41/A – 70126 Bari, allegando i documenti

online tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo: [email protected]

Di seguito trovate l’avviso del comune di Bari con ogni altra informazione su come ricevere il contributo per l’alloggio.

CONTRIBUTO AFFITTO 2023 COMUNE DI BARI

Bonus affitto Lecce 2023

Il comune salentino ha previsto un rimborso affitto 2023 in favore delle famiglie bisognose che vivono in case non di proprietà, ai sensi della legge 431/98. Anche in questo caso sono previsti gli stessi requisiti di cittadinanza e reddituali già visti per il comune di Bari, ma i richiedenti devono vivere in una casa in affitto a Lecce.

Come previsto dal bando comunale le richieste di accesso al contributo devono essere presentate entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2023 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Lecce o l’ufficio Welfare sito in via San Massimiliano Kolbe. In alternativa la domanda si può inviare tramite PEC all’indirizzo [email protected] Di seguito trovate i moduli in formato pdf scaricare, compilare e allegare alla richiesta per ottenere il rimborso alla locazione.

MODULO BONUS AFFITTO 2023 COMUNE DI LECCE

Contributo fitto casa comune di Trani 2023

Nella città di Trani (provincia di BAT) il bonus fitti si può richiedere online, sulla piattaforma “Resettami” entro le ore 12:00 del 17 febbraio 2023. Chi avesse bisogno di aiuto per completare la procedura può rivolgersi ad un caf.

Il contributo riguarda chi ha vissuto in un alloggio in affitto nel comune di Trani nel 2021. In caso di redditi inferiori a 15.250 euro annui, potrà ricevere un rimborso delle somme spese (da testimoniare con apposite ricevute) fino a un massimo di 3.000 euro.

Altri comuni dove richiedere il rimborso affitti in Puglia

Oltre alle città già viste, attualmente il rimborso per le spese dei canoni locazioni sono disponibili nei seguenti piccoli comuni pugliesi:

Acquaviva , fino al 10 febbraio 2023 permette di inviare istanza e ricevere il rimborso per i fitti relativi al 2021.

, fino al 10 febbraio 2023 permette di inviare istanza e ricevere il rimborso per i fitti relativi al 2021. Barletta , con domande da presentare entro il 3 febbraio 2023 secondo l’avviso pubblicato dal comune situato in provincia di BAT.

, con domande da presentare entro il 3 febbraio 2023 secondo l’avviso pubblicato dal comune situato in provincia di BAT. Corato, in questo caso le richieste si devono mandare online entro il 27 febbraio 2023, sul sito del comune oppure mediante posta raccomandata.

in questo caso le richieste si devono mandare online entro il 27 febbraio 2023, sul sito del comune oppure mediante posta raccomandata. Canosa di Puglia, con scadenza per la presentazione delle istanze prevista per il 13 febbraio 2023.

Bonus affitto Puglia 2023 quando arriva

Quelli che abbiamo visto sono i principali comuni della Puglia dove fare domanda per il contributo di locazione nel 2023. Ma ovviamente da qui in avanti usciranno ulteriori bandi per l’assegnazione di questi contributi, di cui vi daremo informazione in questo articolo in aggiornamento. Come visto infatti ogni municipio stabilisce modi e tempi per le richieste. Tuttavia requisiti e importi sono quelli stabiliti a livello regionale, visto che è quest’ultima ad assegnare le risorse.

I comuni, una volta chiusi i termini per le istanze, raccolgono i nominativi delle famiglie beneficiarie e li comunicano tramite graduatorie. Dopo questo passaggio chi ne ha diritto riceverà i soldi, che servono a coprire le spese necessarie per l’affitto di casa. Questi benefici sono anche denominati contributi fitto covid-19, perché previsti per sostenere le famiglie in momentanea difficoltà economica a seguito della pandemia.

