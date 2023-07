Bonus centri estivi 2023 regione Puglia. Elenco comuni dove richiedere il contributo per i figli. Isee, domande, importi e pagamenti.

Il rimborso centri estivi 2023 Puglia si può richiedere nei comuni che aderiscono alla concessione del contributo per famiglie con figli che frequentano i campi estivi. Quindi per sapere se hai diritto al bonus centro estivo devi verificare se il tuo comune ha pubblicato il bando per l’erogazione dell’aiuto.

Attualmente ci sono già diversi comuni in Puglia dove si può fare domanda per il contributo. Ecco quali sono, che Isee bisogna avere per chiedere il rimborso centri estivi 2023 Puglia e quando arrivano i soldi, in base alle info disponibili.

Bonus centri estivi 2023 comune di Bari

Come riporta il bando comunale, sono beneficiari del contributo per la frequenza nei centri estivi i minori:

residenti nel Comune di Bari

che fanno parte di famiglie con reddito ISEE in corso di validità pari o inferiore a 25.000 euro

in corso di validità pari o inferiore a iscritti ai centri estivi

Il contributo varia da 75 a 150 euro settimanali a seconda dei casi. Mentre le domande si inviano tramite PEC. Per saperne di più leggi l’avviso pubblico comunale disponibile in formato pdf da scaricare.

Rimborso centro estivo 2023 Martina Franca

Sono destinatarie del contributo le famiglie con i seguenti requisiti:

un Isee inferiore a 25.000 euro

inferiore a con residenza nel comune di Martina Franca (provincia di Taranto)

di cui fanno parte bambini o ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni, che frequentano i servizi educativi durante l’estate 2023.

In presenza di queste condizioni i genitori possono richiedere il rimborso per i campi estivi online sul sito ufficiale del Comune di Martina fino al 14 settembre 2023.

Rimborso centri estivi 2023 Puglia: altri comuni

Ecco gli altri 5 comuni aderenti, dove al momento si può ricevere il contributo:

Ruvo di Puglia (in provincia di Bari)

(in provincia di Bari) Martano (in provincia di Lecce)

(in provincia di Lecce) Modugno (provincia di Bari)

(provincia di Bari) Calimera (provincia di Lecce)

(provincia di Lecce) San Michele Salentino (in provincia di Brindisi).

Come per i bandi approfonditi in precedenza anche in questo caso, è prevista una soglia Isee entro cui si può chiedere il contributo. Le famiglie inoltre devono essere residenti nel comune dove è presente il contributo. Questa è solo una lista parziale dei municipi dove attualmente sono aperti i termini per fare domanda. Tuttavia potrebbero essercene altri, già in disponibili o che lo saranno nei prossimi giorni.

Di conseguenza il consiglio è quello di verificare sul sito del tuo comune se l’avviso è stato pubblicato oppure negli uffici comunali. In alternative puoi attendere che siano pubblicati da qui a fine estate. Per poi fare eventualmente domanda se possiedi i requisiti.

Quando arriva il rimborso centri estivi 2023 Puglia

Non c’è una data uguale per tutti, dal momento che tempi e modalità di richiesta del contributo dipendono da ciascuno bando comunale. Di conseguenza anche i pagamenti delle somme destinate a ciascuna famiglia beneficiaria arriveranno con tempi diversi.

Probabilmente i pagamenti verranno accreditati solo dopo la chiusura dei termini per presentare le istanze e la successiva pubblicazione della graduatoria con i nomi dei beneficiari. Se rientri fra questi nel tuo comune allora riceverai il contributo, sotto forma di bonifico sull’iban indicato o con altre forme di erogazione segnalate da ciascun bando.

In sintesi, il rimborso centri estivi 2023 Puglia spetta per i figli che frequentano i servizi educativi. Si può richiedere ai comuni aderenti che hanno pubblicato l’apposito bando pubblico. Scadenze e modalità di richiesta cambiano a seconda dell’avviso. Mentre i pagamenti dovrebbero avvenire dopo la scadenza per inviare le istanze.

