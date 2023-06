Rimborso centri estivi regione Umbria 2023. A chi spetta il contributo per famiglie con figli che frequentano i campi estivi. Domanda, graduatoria e pagamenti.

Il rimborso centri estivi 2023 Umbria è stato confermato dalla giunta regionale per l’estate. Questo significa che alle famiglie con figli che frequentano i campi estivi spetta un bonus per sostenerle nel pagamento delle rette d’iscrizione e frequenza.

Ma come funziona questo contributo per genitori? Come e quando si può fare domanda? Ne parliamo in questo articolo, in base alle indicazioni fornite dal bando regionale.

Rimborso centri estivi 2023 Umbria, chi ne ha diritto

Il bonus campi estivi è destinato alle famiglie con bambini o ragazzi che frequentano le strutture educative durante l’estate 2023. I requisiti sono gli stessi previsti dal per il contributo del 2022 come si legge sul sito della regione Umbria. Di conseguenza possono ottenerlo i nuclei familiari:

residenti nel territorio regionale

con figli frequentanti nati dopo l’11 settembre 2006.

Gli importi assegnati ai beneficiari variano da 45 a 65 euro a settimana, in caso di conferma di quelli previsti dalla scorso anno, come preannunciato dalla giunta Tesei. La somma del rimborso viene calcolata in base alle spese sostenute dai genitori. Tali incentivi possono coprire i 3 mesi di frequentazione di queste strutture, che vanno da metà giugno fino a settembre 2023.

Contributi campi estivi 2023 Umbria, come fare domanda

La richiesta del contributo si può inviare per via telematica sulla piattaforma online Sviluppumbria. Per completare l’operazione bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalla procedura e i pagamenti sostenuti per la retta durante le settimane di frequentazione del figlio.

Tuttavia al momento non si può ancora inviare la domanda, ma come fa sapere il sito ufficiale della regione Umbria la richiesta si potrà mandare nel mese di settembre 2023. Quindi le famiglie interessate devono aspettare l’apertura dei termini, prima di poter chiedere il contributo.

Quando pagano il rimborso centri estivi 2023 Umbria

Una volta superata la scadenza per l’invio delle istanze, la lista dei beneficiari si forma tramite una graduatoria, che sarà pubblicata sul sito internet Sviluppumbria. Di conseguenza per sapere se siete fra i destinatari del rimborso spese, dovete attendere la pubblicazione di questo documento, previsto durante l’autunno 2023 in base a quanto successo lo scorso anno.

Poi a seguire avverrà l’erogazione degli importi dovuti a ciascuna famiglia beneficiaria, secondo le modalità individuate dall’avviso pubblico regionale. La data del pagamento di questi contributi al momento non si conosce ancora, ma per la passata edizione del bonus campi estivi è arrivato a inizio 2023. Quindi se i tempi dovessero essere rispettati i nuovi rimborsi dovrebbero arrivare a inizio 2024. Nelle prossime settimane avremo informazioni più precise al riguardo, in base alle comunicazioni della regione.

In sintesi, il rimborso centri estivi 2023 Umbria spetta alle famiglie residenti con figli che frequentano i campi durante l’estate. Le domande per chiedere il contributo, che copre parte delle spese settimanali, si inviano online a partire da settembre. I pagamenti arriveranno dopo la pubblicazione delle graduatorie dei destinatari.

