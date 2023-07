Contributo affitto 2023 Umbria. Chi ha diritto a richiederlo e quando pagano il bonus affitti. Requisiti, domande e graduatorie.

Il bonus affitto regione Umbria 2023 è stato rifinanziato dalla giunta con deliberazione n.749 del 19/07/2023 e in parte dalle residuali risorse del fondo nazionale per la locazione. Di conseguenza le famiglie che vivono in affitto a Perugia, Terni e negli altri comuni umbri, possono accedere a questo contributo.

Tuttavia la domanda per l’agevolazione si può presentare solo in presenza di determinati requisiti. Ecco quali sono, secondo le indicazioni della regione Umbria, come inviare l’istanza e quando arrivano i pagamenti.

Bonus affitto regione Umbria 2023, beneficiari

Il contributo per pagare l’affitto di casa spetta ai nuclei familiari con redditi bassi per aiutarli a sostenere le spese per la locazione. In particolare per ottenere il sussidio bisogna:

avere la residenza in uno dei comuni umbri e cittadinanza italiana, UE o con regolare permesso di soggiorno

non superare determinate soglie Isee

avere un regolare contratto d’affitto.

Al momento la regione non ha ancora comunicato nel dettaglio i nuovi requisiti per l’avviso pubblico 2023. Tuttavia sulla base di quanto stabilito negli anni precedenti, la soglia di accesso dovrebbe essere fino a 30.000 euro. Anche se in questo caso bisogna attendere la conferma ufficiale per sapere quale sarà il nuovo tetto.

Come richiedere il bonus affitto regione Umbria 2023

La richiesta deve essere effettuata presso il proprio comune di residenza. Quindi il contributo affitto 2023 Perugia può essere ottenuto dai residenti che vivono in affitto in questa città. Stesso discorso per tutte le altre presenti nel territorio regionale.

Ciò significa che non esiste una data entro cui fare domanda uguale per tutti, ma tempi e modalità di invio dipendono da ciascun bando comunale. Di conseguenza, se avete i requisiti e siete interessati a richiedere il bonus affitto regione Umbria 2023, il consiglio è di verificare sul sito del vostro comune o negli uffici comunali come e quando fare domanda.

Contributo affitti Umbria graduatoria e pagamenti

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste, i comuni stilano le graduatorie con i nomi delle famiglie beneficiarie. Ogni municipio seleziona i destinatari seguendo un ordine che avvantaggia i richiedenti che vivono in affitto con redditi più bassi. Il numero di beneficiari dipende anche dalla risorse a disposizione per ciascun comune. La ripartizione dei soldi assegnati a Perugia e tutti gli altri paesi si trova sul sito ufficiale regione Umbria.

Dopo l’arrivo della graduatoria arriveranno anche i pagamenti dell’incentivo regionale. Ad oggi è ancora presto per conoscere le date degli accrediti, visto che il procedimento è ancora in corso. Tuttavia è presumibile che i soldi siano erogati verso la fine del 2023 o a inizio 2024. Ma per avere informazioni più dettagliate al riguardo vi consigliamo di tornare su questo articolo nelle prossime settimane.

Ricapitolando, il bonus affitto regione Umbria 2023 riguarda le famiglie che vivono in affitto con un reddito basso. E’ un aiuto per sostenere le spese di locazione e si richiede al comune di residenza. Viene pagato dopo la pubblicazione delle graduatorie ai beneficiari che vi sono rientrati.

