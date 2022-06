Bonus centri estivi 2022 Umbria. 65 euro a settimana per 3 mesi

Bonus centri estivi regione Umbria 2022. Come richiedere il contributo regionale per i campi estivi. A chi spetta, importi e quando viene pagato.

Regione Umbria, arriva il bonus centri estivi 2022 per aiutare le famiglie nel sostenimento dei costi di partecipazione dei figli ai servizi educativi. La giunta regionale ha stanziato 5,5 milioni di euro per finanziare il contributo.

Vediamo allora chi sono i beneficiari, a quanto ammonta l’incentivo e come si ottiene, secondo le indicazioni fornite dal bando regionale.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 TUTTI LE AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE

Bonus centri estivi 2022 Umbria requisiti

Il contributo previsto è a copertura parziale o totale dei costi sostenuti dalle famiglie per far frequentare i centri estivi ai figli nel 2022. Nello specifico, come riporta il sito della regione Umbria, i destinatari sono le famiglie:

residenti nel territorio regionale

con figli nati dopo l’11 settembre 2005.

Il provvedimento riguarda le settimane intere di frequentazione dei centri estivi compresi fra il 13 giugno e l’11 settembre 2022. Di fatto si tratta di 3 mesi durante l’estate, di cui settimanalmente la regione contribuisce al pagamento delle rette.

VEDI ANCHE: SALDI ESTIVI 2022 UMBRIA DATE

Contributi centri estivi 2022 Umbria, importi

Il contributo è settimanale e viene calcolato ed erogato in base a 3 diverse fasce di età, sulla base dell’effettiva iscrizione del minore ai centri estivi. In particolare spettano:

65,23 euro a settimana per i bambini da 0 a 2 anni

a settimana per i bambini da 0 a 2 anni 53,10 euro settimanali per i bambini di età pari a 3 anni

settimanali per i bambini di età pari a 3 anni 45,51 euro a settimana per i ragazzi da 4 a 16 anni.

La somma può essere ottenuta solo per le settimane intere frequentate dai figli dei nuclei beneficiari. In altre parole non è frazionabile e consiste in un rimborso delle spese già sostenute. Per il calcolo si utilizza il sistema dei costi standard, quindi non è necessario produrre la documentazione delle spese sostenute.

Bonus centri estivi 2022 Veneto. Comuni, dove e come richiederlo

Domanda e pagamento bonus centri estivi Umbria

La richiesta per ottenere il contributo dovrà essere inviata dalle famiglie interessate sull’apposito portale online. La piattaforma aprirà dopo la chiusura dei centri estivi. Quindi si potranno presentare le istanze nel mese di settembre 2022.

E’ presumibile che al termine delle procedure di richiesta le famiglie beneficiarie riceveranno l’importo dovuto tramite bonifico. In alternativa tramite altre forme eventualmente comunicate dalla regione. Di seguito trovare tutte le informazioni sull’agevolazione per famiglie con figli che frequentano i campi estivi in questa regione.

BONUS CENTRO ESTIVI 2022 UMBRIA AVVISO PUBBLICO

In sintesi, la regione Umbria ha previsto un bonus campi estivi per famiglie con figli frequentanti le strutture nel 2022. Gli importi variano in base all’età del figlio fino a 65 euro settimanali e vengono erogati per i periodi effettivi di frequentazione nei 3 mesi di durata totale. Le domande per il rimborso si inviano online.

VEDI ANCHE: