Bonus centri estivi 2022 Veneto. Comuni, dove e come richiederlo

Bonus centro estivo 2022 regione Veneto. In quali comuni si può richiedere il contributo per i campi estivi. Isee, importi, domande e come viene pagato.

Bonus centri estivi 2022. In Veneto sono numerosi i comuni che erogano il voucher in favore di famiglie con figli che frequentano i campi estivi. In linea generale, l’accesso a questi sostegni al pagamento delle rette spetta ai nuclei con Isee basso, ma ogni comune definisce limiti, tempi e modalità di presentazione delle istanze, con apposito bando.

Ecco allora dove e come richiedere il bonus campi estivi 2022 nei vari comuni del Veneto, ma anche importi e modalità di erogazione.

VEDI ANCHE: TUTTI I BONUS 2022

Bonus centri estivi 2022 comune di Treviso

Le famiglie residenti nel comune di Treviso con figli di età compresa fra 0 e 17 anni, che durante l’estate 2022 frequenteranno i campi estivi, possono richiedere un contributo. Come stabilito dal bando comunale per richiedere l’incentivo bisogna avere:

un Isee valido fino a 20.000 euro

residenza nel comune di Treviso

copia della fattura o ricevuta del pagamento del centro estivo.

L’importo del contributo varia in base all’Isee, copre 3 settimane per intero per quelli inferiori a 7.000 € o fino a 120 euro per gli altri. La domanda si può presentare entro il 31 agosto 2022, online o direttamente all’ufficio protocollo, usando il modulo disponibile sul sito internet del comune di Treviso. Di seguito trovate tutte le altre informazioni.

CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2022 CITTA' DI TREVISO

Bonus campi estivi 2022 città di Monselice

Anche nel comune in provincia di Padova, è stato emanato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a famiglie con figli che frequentano i campi estivi. In particolare i nuclei familiari residenti con un Isee inferiore a 30.000 euro, possono ricevere un contributo pari a 50 euro per ogni figlio di età compresa fra 3 e 13 anni. Questa somma serve a copertura parziale dei costi per la retta del centro situato nel territorio comunale. Una delle soluzioni migliori per i genitori, visto che consente di gestire il tempo libero dei figli dopo la fine della scuola.

La richiesta deve essere presentata entro il 16 settembre 2022, inviando il modulo presente sul sito del comune via pec o via mail. Come previsto dal bando, di seguito allegato e disponibile anche in formato pdf da scaricare, l’erogazione del contributo avverrà sul conto corrente.

BONUS COMUNALE CENTRI ESTIVI 2022 MONSELICE

Bonus centri estivi 2022 comune di Montebelluna

Con avviso comunale la giunta di questo comune ha previsto un contributo fino a 450 euro, per famiglie con figli di età fra 0 e 14 anni che frequentato un centro estivo. E’ possibile accedere al contributo con Isee fino a 27.000 euro. L’importo dell’incentivo che copre le spese fino a 5 settimane di frequenza è proporzionato al reddito familiare. Al momento non sono ancora stati comunicati i termini per la presentazione delle richieste, ma presto arriverà l’avviso, per questo vi consigliamo di tenere d’occhio il sito del comune.

VEDI ANCHE: BONUS SCUOLA VENETO 2022 DOMANDA ONLINE

Come viene erogato il contributo per i centri estivi 2022

Come abbiamo visto in Veneto sono i comuni che si occupano di emanare i bandi locali per ottenere il contributo per i centri estivi. Gli importi spettanti ai beneficiari in possesso dei requisiti cambiano di caso in caso, ma quasi sempre sono più alti quanto più basso è l’Isee familiare.

L’erogazione del contributo invece può avvenire in varie forme, a seconda di quanto deciso nel singolo avviso. Ad esempio tramite rimborso accreditato sul conto corrente, rispetto alle somme spese e documentate per i centri. In altri casi invece può essere assegnato un voucher per pagare direttamente la struttura. In generale una volta terminato il periodo delle domande, viene redatta una graduatoria con tutti i destinatari dell’aiuto.

Questi attualmente i comuni della regione Veneto dove richiedere il bonus centri estivi 2022. Sicuramente nelle prossime settimane ci saranno altri bandi locali, per questo vi consigliamo di tornare spesso qui, se volete trovare quello che vi interessa.

VEDI ANCHE: