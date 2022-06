Inizio scuola settembre 2022 Veneto. Date calendario scolastico

Inizio scuola 2022/23 Veneto. Quando comincia la scuola a settembre in tutta le regione. Tutte le date del nuovo anno scolastico: inizio, fine e festività.

Inizio anno scolastico 2022 2023. La regione Veneto ha definito il calendario scolastico: si parte intorno alla metà di settembre e si finisce a giugno 2023. Ma per gli studenti di questo territorio ci sono anche altre date da cerchiare in rosso, quelle delle vacanze distribuite durante l’anno.

Ecco allora quando si va a scuola in Veneto nell’a.s. 2022-23 e quando sono previsti ponti e feste.

Data inizio anno scolastico 2022-2023 in Veneto

La scuola inizia lunedì 12 settembre 2022 in Veneto, come stabilito con deliberazione n. 487/2022 dalla giunta regionale del governatore Luca Zaia. Questa data vale sia per le scuole del primo che quelle del secondo ciclo di istruzione. In altre parole il 12 settembre sarà il primo giorno di scuola per gli alunni di elementari, medie e superiori, ma anche per le materne.

Gli studenti quindi torneranno in classe dopo le vacanze estive poco prima delle metà del mese di settembre. Il periodo è quello tradizionalmente scelto da questa regione, come già successo per il calendario scolastico dello scorso anno. Eventuali variazioni decise dai singoli istituti si devono comunicare alla regione tramite apposito modulo presente sul suo portale online.

Quando finisce la scuola 2022-2023 in Veneto

La fine dell’anno scolastico a Verona, Venezia e tutte le altre località venete è prevista per sabato 10 giugno 2023. Quindi al termine della seconda settimana di giugno si concludono le lezioni nelle scuole elementari, medie e superiori.

Viceversa per le scuole d’infanzia la fine delle attività didattiche è prevista per il 30 giugno 2023. In questo caso quindi la durata complessiva è maggiore rispetto alle altre istituzioni scolastiche e le vacanze estive iniziano dal primo giorno di luglio.

Elenco festività e ponti scuola 2022/23 Veneto

Abbiamo visto inizio e fine anno scolastico in Veneto, ma nei mesi di svolgimento delle lezioni, sono previsti diverse pause per festività e ponti. Ecco quando restano chiuse le scuole in Veneto:

31 ottobre e 1° novembre 2022: ponte e festività ognissanti

8 dicembre: Immacolata Concezione

9-10 dicembre: ponte Immacolata

dal 24 dicembre al 6 gennaio 2023: festività natalizie

dal 20 al 22 febbraio: festività di Carnevale

dal 6 al 10 aprile: festività di Pasqua

24-25 aprile: festa della liberazione e ponte

1° maggio: festa del lavoro

2-3 giugno: festa della liberazione e ponte.

Trovi tutte le altre informazioni sul calendario scolastico 22-23 qui di seguito, tratto direttamente dal sito internet www.regione.veneto.it.

Abbiamo visto quando inizia e finisce l’anno scolastico 2022-2023 in Veneto. In sostanza il calendario stabilisce il 12 settembre come primo giorno di scuola per tutti. Mentre la fine arriva il 10 giugno 2023, tranne che per le materne dove le lezioni si concludono il 30 giugno. Durante l’anno invece sono previsti diversi ponti e vacanze.

