Inizio scuola 2022/23 Milano e Lombardia. Date calendario scolastico

Quando inizia la scuola in Lombardia 2022-2023? Data inizio scuole settembre a Milano. Calendario nuovo anno scolastico regione Lombardia e consigli utili.

Inizio anno scolastico 2022 2023 Lombardia. A Milano e in tutta la regione, la scuola riapre a settembre, poco prima della metà del mese. Mentre la chiusura delle scuole arriva a giugno 2023. E’ quanto stabilito dalla regione e dall’USR Lombardia.

Vediamo allora nel dettaglio il calendario scolastico regionale 2022-23, con date inizio, fine e le festività durante l’anno.

Quando comincia l’anno scolastico 2022-2023 a Milano?

Come comunicato dalla Regione Lombardia e dall’ufficio scolastico regionale, la scuola inizia il 12 settembre 2022. Quindi si parte di lunedì, in quella che è la terza settimana del mese e in un periodo consueto per il primo giorno di scuola.

Questa data è la stessa per tutte le scuole di ogni ordine e grado presente nella regione. In altre parole lunedì 12 settembre iniziano le lezioni nella scuola d’infanzia, nelle elementari, medie e superiori presenti non solo a Milano, ma su tutto il territorio regionale.

Quando finiscono le scuole 2022-23 in Lombardia?

L’ultimo giorno di scuola nella regione Lombardia è prevista per l’8 giugno 2023. Si tratta di un giovedì nel mezzo della seconda settimana del mese di giugno, quando termineranno le lezioni nelle scuole qui presenti. Fanno eccezione le scuole materne, che finiranno le loro attività il 30 giugno 2023.

Quindi la chiusure delle scuola per gli studenti arriverà l’8 giugno quasi per tutti, tranne che per gli asili dove la è prevista 3 settimane dopo. Poi come sempre ci saranno le vacanze estive 2023. Ma le lezioni non saranno interrotte solo l’estate, infatti durante l’anno sono previste una serie di festività dove le attività didattiche si fermeranno. Vediamo di quali giorni si tratta qui di seguito.

Date vacanze scolastiche 2022 2023 Lombardia

Ecco quando ci sono le festività in Lombardia durante l’anno scolastico 2022-2023:

primo novembre 2022: tutti i santi

8 dicembre: Immacolata concezione

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: festività di Natale

dal 6 all’11 aprile 2023 compresi: festività di Pasqua

25 aprile: festa della liberazione

1 maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa nazionale della Repubblica.

Come visto i periodi di vacanza più lunghi sono quelli che riguardano le festività natalizie, incluso capodanno e quelle di Pasqua 2023. In questo caso si tornerà a scuola solo dal 12 aprile, come da calendario regionale. Oltre a queste date gli studenti della Lombardia potrebbero restare a casa in presenza di ponti decisi a livello locale o per la festa del santo patrono. Queste festività verranno eventualmente accordate dall’USR e dalla regione Lombardia.

Cosa fare per l’inizio della scuola 2022-23

Anche se manca ancora tempo prima della riapertura delle scuole, è sempre bene prepararsi in anticipo. Ma come? Sicuramente scegliendo il periodo delle vacanze prima che ricomincino le lezioni e in questo il calendario con le date già definite aiuta. Poi, laddove possibile ordinando e acquistando già i libri di testo raccomandati dalle scuole e il materiale necessario per lo studio.

Ricapitolando, a Milano e in Lombardia le scuole cominciano lunedì 12 settembre 2022 e finiscono giovedì 8 giugno 2023. La durata delle lezioni in tutta la regione sarà pari a 205 giorni, ma nel mezzo ci saranno anche alcuni periodi di vacanza. Questo è quanto previsto dal calendario scolastico 2022/23 dalla regione Lombardia.

