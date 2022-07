Bonus libri 2022-23 Lombardia. Quando arrivano i soldi

Bonus libri 2022/2023 Lombardia. Come ricevere il buono acquisto per materiale didattico fino a 500 euro. Domanda, Isee, requisiti e scadenze.

Bonus libri 2022 2023. La regione Lombardia ha previsto un contributo in favore delle famiglie con figli studenti, compreso fra 200 e 500 euro per l’acquisto di libri di testo. L’iniziativa rientra nella cosiddetta dote scuola materiale didattico 22-23.

Vediamo allora a chi spetta questo beneficio, quanto deve essere l’Isee, come presentare domanda e quando arriva.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Bonus materiale didattico 2022 Lombardia, requisiti

Il buono libri di testo, secondo quanto previsto dal bando regionale, spetta agli studenti:

residenti in Lombardia e con età fino a 21 anni

frequentanti nell’anno scolastico 2022-23 istituti di primo o secondo grado, statali o partitarie in Lombardia o regioni confinanti

con un Isee familiare fino a 15.748,78 euro.

Gli alunni che possiedono tali requisiti, possono accedere al contributo per acquistare libri di testo, di narrativa, dizionari, di lingue (cartacei e digitali) consigliati dalle scuole. Ma anche dotazioni tecnologiche necessarie per lo studio, dai PC fino a tablet e stampanti.

VEDI ANCHE: INIZIO SCUOLA 2022-23 REGIONE LOMBARDIA DATA

Come richiedere il bonus libri 22-23 Lombardia

Per ricevere il beneficio bisogna fare domanda online, sul sito internet www.bandi.regione.it entro il 12 luglio 2022. Può presentarla sia uno dei genitori (o tutore), sia direttamente lo studente se maggiorenne.

Per completare l’operazione è necessario inserire le credenziali Spid, Cie o Cns e seguire la procedura automatica. Oltre ai dati del richiedente, bisogna inserire nella piattaforma online anche l’autocertificazione sul possesso dei requisiti Isee.

Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Buoni libri 2022 2023 Lombardia quando lo pagano

Dopo la chiusura dei termini per le richieste, la regione Lombardia stilerà una graduatoria con i nomi dei beneficiari. Poi il contributo verrà erogato tramite CNS o CRS. In altre parole su queste carte sarà presente un buono e potranno essere utilizzate come strumento di pagamento elettronico (POS) per acquistare libri e non solo.

Chi ha ottenuto questo beneficio verrà adeguatamente informato via e-mail. All’interno di queste comunicazioni oltre all’importo accreditato, ci sono informazioni utili sui negozi aderenti dove utilizzare il voucher per gli acquisti.

VEDI ANCHE: CONCORSI PUBBLICI 2022 LOMBARDIA BANDI APERTI

Quando scade il buono libri 2022-23 Lombardia?

Una volta assegnato questo voucher deve essere utilizzato entro il 31 gennaio 2023, come specifica il bando regionale. C’è quindi tutto il tempo necessario per acquistare i libri consigliati nelle scuole, il materiale da cancelleria, quaderni, penne e perfino computer.

Per chiarire qualsiasi dubbio sulla dote scuola materiale didattico della regione Lombardia, trovi qui di seguito le risposte alle FAQ più frequenti. E’ disponibile anche in formato pdf da scaricare.

FAQ DOTE MATERIALE DIDATTICO 2022-23 LOMBARDIA

In sintesi, il bonus libri a.s. 2022-2023 spetta agli studenti residenti in Lombardia, con Isee basso e con gli altri requisiti previsti. La richiesta deve essere fatta online. Mentre l’assegnazione del buono fino a 500 euro avviene dopo la stesura delle graduatorie. Il beneficio è utilizzabile fino a gennaio 2023 per comprare libri e altro materiale didattico per lo studente.

VEDI ANCHE: BONUS LIBRI 2022/2023 REGIONE PUGLIA DOMANDA