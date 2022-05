Bonus scuola 2022-23 Lombardia. Quando inizia la dote scuola

Bonus scuola 2022 2023 Lombardia. Chi ha diritto alla dote scuola della regione. Risorse, importi e domande dei 4 contributi regionali per studenti della Lombardia.

Bonus scuola 2022/2023. La regione Lombardia ha comunicato l’approvazione delle risorse per la dote scuola relativa all’anno scolastico 22-23. Si tratta di 43 milioni di euro stanziati autonomamente a cui si aggiungeranno circa 13,2 milioni di fondi statali. Quindi anche per il prossimo anno gli studenti che frequentano le scuole in Lombardia potranno richiedere i contributi presenti in questo pacchetto di aiuti.

Ecco allora chi sono i beneficiari, quali sono gli importi, quando comincia e come richiedere la dote scuola 2022-23.

Dote scuola 2022-2023 Lombardia, a chi spetta

Il bonus scuola della regione Lombardia, prevede 4 contributi diversi. Ecco quali sono i requisiti previsti dal bando per accedere ad ognuno di questi nell’anno scolastico 2022/2023:

, ovvero il contributo per il pagamento della retta di scuole pubbliche o private della Lombardia. L’importo è parametrato all’Isee della famiglia richiedente e all’ordine della scuola frequentata dal figlio. Spetta quindi a famiglie con Isee basso. Sostegno ai disabili, un aiuto a parziale copertura dei costi necessari per gli insegnanti di sostegno agli studenti con disabilità che frequentano scuole paritarie. Riguarda dunque gli alunni disabili della regione.

un aiuto a parziale copertura dei costi necessari per gli insegnanti di sostegno agli studenti con disabilità che frequentano scuole paritarie. Riguarda dunque gli alunni disabili della regione. Libri e materiale didattico, ovvero l’incentivo regionale per acquistare libri di testo o strumenti anche tecnologici per favorire la didattica. Spetta agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentati istituti di secondo grado della regione, con Isee basso.

ovvero l’incentivo regionale per acquistare libri di testo o strumenti anche tecnologici per favorire la didattica. Spetta agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentati istituti di secondo grado della regione, con Isee basso. Merito, è il contributo che premia gli studenti meritevoli fino a 21 anni che hanno ottenuto risultati di eccellenza nell’anno scolastico precedente. Il voucher permette di acquistare libri, dotazioni tecnologiche e corsi di formazione.

Quando richiedere bonus dote scuola 2022 2023?

Attualmente la regione Lombardia non ha ancora comunicato la data di inizio della nuova dote scuola. Questo significa che si potranno richiedere i vari contributi per figli studenti previsti, solo quando usciranno gli avvisi. In altre parole bisogna attendere la loro pubblicazione sul sito internet della regione.

Tuttavia in base a quanto successo per la dote scuola 2021-22, è possibile ipotizzare quando arrivano gli aiuti. Ad esempio il contributo per le rette Lombardia è stato aperto in autunno 2021 fino a dicembre. Quindi è ipotizzabile che durante lo stesso periodo si potrà richiedere quello nuovo e a seguire tutti gli altri, come già accaduto in passato. Queste le ipotesi, ma per avere il calendario con le date ufficiali bisogna attendere la comunicazione della giunta regionale.

Bonus scuola Lombardia, importi dote 2022-23

Ecco gli importi previsti per ogni contributo della dote scuola 2022 2023 regione Lombardia:

Scuola , varia da 300 a 2.000 euro a studente destinatario.

, varia da 300 a 2.000 euro a studente destinatario. Sostegno ai disabili, 900 euro per le scuole d’infanzia, fino a 1400 euro per le primarie e fino a 3.000 € per le secondarie.

900 euro per le scuole d’infanzia, fino a 1400 euro per le primarie e fino a 3.000 € per le secondarie. Libri , da 200 a 500 euro.

, da 200 a 500 euro. Merito, da 500 a 1500 euro.

Le somme variano in base all’Isee familiare (quelli che hanno un reddito più basso riceveranno di più), ma anche in relazione a ordine e grado della scuola frequentata.

Ricapitolando, la regione Lombardia ha finanziato la dote scuola 2022-2023. I 4 bonus assegnati tramite bando spettano agli studenti che fanno parte di famiglie con redditi bassi per rette e libri. Mentre riguardano gli studenti disabili o quelli meritevoli per le altre 2 doti previste. L’inizio della procedura per le domande e l’assegnazione avverrà con apposita comunicazione della regione.

